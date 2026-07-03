華為AI晶片下季進軍南韓 攜手兩家當地企業

華為擬第4季進入南韓AI晶片市場，主推昇騰950PR、950DT及Atlas 950 SuperPod計算系統，已選定SK Shieldus等兩家公司作為分銷合作。華為稱950PR推理性能為輝達H20晶片約2.87倍、價格約四分之一。

韓媒ETNews指出，華為南韓市場策略將主打「去輝達依賴」，強調昇騰方案在成本與性能上的競爭力。

部分業界人士指出，隨AI基礎設施需求激增，華為計劃以去輝達依賴和成本優勢作為差異化賣點，但南韓市場對大陸技術與產品的敏感情緒，以及因散熱產生的功耗問題，可能成為華為進入南韓AI市場的障礙。

快科技報導，華為此次進入南韓市場將同步推出昇騰950PR與950DT兩款AI晶片，以及搭載昇騰晶片的Atlas 950 SuperPod一體化解決方案。

其中，昇騰950PR已於今年4月量產，主要面向推理場景；950DT則為AI訓練晶片，預計於第4季推出。華為方面並提供單晶片及整機系統方案，以滿足不同規模AI算力需求。

公開資料顯示，Atlas 950 SuperPod基於靈衢2.0互聯技術設計，以單櫃64卡為基本單元，最大可擴展至8,192顆昇騰晶片全互聯，適用於超大規模AI訓練與推理場景。

另據報導，Atlas 350單卡FP4精度算力達1.56P，帶寬1.4TB/s，功耗600W。

華為曾表示，昇騰950PR在推理性能上約為輝達H20的2.87倍，單卡價格參考價在人民幣5萬元至7萬元間，僅H20的四分之一。據悉，該產品目前已被應用於DeepSeek V4等大型模型部署。華為指出，昇騰系列持續提升與輝達CUDA生態的兼容性，以降低過往應用推廣障礙。

昇騰系列為華為自研AI運算NPU。繼2025年推出昇騰910C後，華為於2026年4月開始量產昇騰950PR，並計畫於第4季推出專為訓練設計的950DT，產品搭載自主研發高頻寬記憶體（HBM），被視為在美國對大陸半導體限制背景下的重要進展。