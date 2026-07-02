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比亞迪將再超越特斯拉 成全球純電動車銷量冠軍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車巨頭比亞迪憑藉海外市場銷量持續增長，預計將再次超越美國電動車巨頭特斯拉，重奪全球純電動車銷量冠軍。歐新社
大陸電動車巨頭比亞迪憑藉海外市場銷量持續增長，預計將再次超越美國電動車巨頭特斯拉，重奪全球純電動車銷量冠軍。歐新社

大陸電動車巨頭比亞迪，憑藉海外市場銷量持續增長，預計將再次超越美國電動車巨頭特斯拉，重奪全球純電動車銷量冠軍。

彭博報導，比亞迪1日公布的數據顯示，今年4月至6月共交付55萬7,090輛純電動車。儘管較去年同期有所下降，但這一成績預計仍足以領先特斯拉。

根據彭博匯總的分析師預測，特斯拉將在下周公布季度銷售數據，預計銷量約為39萬6,500輛。

受上述消息提振，比亞迪股價2日在香港市場一度上漲8.4%，創下自2025年2月以來最大盤中漲幅。

比亞迪在2024年第4季首次超越特斯拉，成為全球最大純電動車銷售商，並在2025年大部分時間保持領先。分析認為，特斯拉CEO馬斯克頻繁參與政治活動，以及與美國總統川普關係密切，削弱了部分消費者對品牌的好感，尤其是在歐洲市場。

不過，今年第1季特斯拉重新登上榜首，銷量較比亞迪高出約4萬8,000輛。當時大陸市場需求轉弱，拖累比亞迪本土銷售表現。

從整體銷量來看，比亞迪6月各類車型總銷量年增5.5%，達40萬3,472輛，其中約43%的銷量來自海外市場，凸顯國際化擴張已成為公司增長的重要動力。

在大陸汽車行業價格戰持續激烈的背景下，比亞迪正將競爭重點轉向技術升級，以應對吉利汽車和小米等競爭對手的挑戰。

今年5月底，比亞迪發布多項新技術，包括號稱大陸性能最強的自動駕駛汽車晶片。隨著高級輔助駕駛功能成為行業競爭焦點，公司也正加速擴充新一代刀片電池產能。

另一方面，特斯拉近期在大陸啟動駕駛輔助技術相關職位招聘。先前被視為公司核心競爭力之一的自動駕駛技術在大陸市場的落地進度一再延後。

比亞迪 特斯拉 電動車

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