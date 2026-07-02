加入折疊手機戰場 蘋果面板採購超過華為

在折疊手機誕生近7年後，原本已經趨於穩定的市場格局將迎來一場大變動。這從折疊手機面板的採購上已經可以初見端倪。蘋果今年預計將貢獻約29%的採購市占，超過華為採購的24%。

華爾街見聞報導，Counterpoint Research 最新發布的報告指出，2026年將是折疊手機市場品牌競爭的過渡年。在折疊手機面板採購量上，三星預計仍以31%市占排名第一，蘋果首年預計將貢獻約 29%的採購市占，華為採購的市占占比預計約為24%。

也就是說，蘋果將成為折疊手機市場的核心變數。伴隨著蘋果首款折疊手機的入市，折疊手機面板市場也將從2025年的調整期重新反彈。

據Counterpoint 數據，2026年全年，折疊智慧手機面板出貨量預計將達到約2750萬片，較2025年增長約24%。營收預計將達到約44億美元，年增48%。

Counterpoint指出，在經歷 2025 年的溫和調整後，折疊智慧手機面板出貨量將於 2026 年重回擴張周期。增長動力不僅來自出貨量復甦，還將來自蘋果和三星高階項目推動的平均售價（ASP）提升與產品結構優化。

此外，2026年折疊面板的增長不是均勻發生，第1季全球折疊智慧手機面板出貨量約 390萬片，年減 7%，主要受品牌庫存管控及新品發布減少影響。第3季和第4季合計出貨數量則將占全年約 64%。

Counterpoint表示，這說明全年反彈高度依賴三星產品周期、蘋果採購節奏以及大陸手機廠商的快速跟進。

在智慧手機面臨軟硬體創新瓶頸的背景下，為了取得高鳩突破，折疊屏近年來成為各大手機廠商致力的重點，如今也已走過了「小眾嘗鮮」的階段。

在折疊手機市場中，此前一直保持的市場格局是三星主導國際市場和華為引領大陸市場。

在折疊市場姍姍來遲的蘋果，如今已有多方消息稱，首款折疊手機將在9月發布。另據爆料，蘋果首款折疊手機鎖定闊折疊形態，展開後為7.5至7.8吋，並採用4:3比例。

Counterpoint指出，隨著蘋果折疊手機的入市，市場格局將轉向蘋果、三星、華為三強牽引，產品形態上則從性價比高的小折轉向闊折疊形態的大折。