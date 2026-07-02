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華為昇騰950PR將登陸南韓 四分之一價格比輝達H20便宜
華為計畫於2026年第4季，昇騰系列AI加速晶片和Atlas 950 SuperPod計算系統進入南韓市場，本次進入南韓的主力產品包括昇騰950PR和昇騰950DT兩款晶片。華為曾稱昇騰950PR推理性能達輝達H20的2.87倍，價格僅為輝達四分之一左右。
不過業內預計，南韓市場對大陸技術的敏感情緒，將成為華為落地的主要挑戰。
快科技報導，目前華為南韓已完成分銷商協議簽署，選定兩家公司作為當地銷售通路，正在推進技術培訓、定價策略和本土化行銷等相關準備工作。
其中950PR已於2026年4月量產，面向推理場景優化；950DT專為AI訓練設計，計畫第4季同步推出。華為將提供單晶片及搭載昇騰晶片的Atlas 950 SuperPod一體化解決方案。
公開資料顯示，Atlas 950 SuperPod基於靈衢2.0互聯技術，以單櫃64卡為基本單元，最大可擴展至8192顆昇騰晶片全互聯。該超節點適用於超大規模AI訓練與海量推理併發場景。
華為已選定SK Shieldus等兩家公司作為南韓市場銷售通路。華為稱昇騰950PR推理性能達輝達H20的2.87倍，而價格僅為四分之一左右。
Atlas 350單卡FP4精度算力達1.56P，頻寬1.4TB/s，功耗600W。目前昇騰950PR已在DeepSeek V4等大模型中落地部署。
華為持續提升與輝達CUDA程式設計語言的相容性，這是先前昇騰晶片推廣應用的主要障礙。隨著AI基礎設施需求激增，華為計畫以去輝達依賴和成本優勢作為差異化賣點。
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