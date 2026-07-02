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104天！宇樹科技科創板IPO註冊生效

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸證監會網站2日顯示，同意宇樹科技首次公開發行股票註冊。這代表全球首家在IPO前實現人形機器人規模化盈利的企業拿到A股「入場券」，將成為A股「人形機器人第一股」。圖為宇樹科技位在上海的旗艦店。記者林宸誼／攝影
大陸證監會網站2日顯示，同意宇樹科技首次公開發行股票註冊。這代表全球首家在IPO前實現人形機器人規模化盈利的企業拿到A股「入場券」，將成為A股「人形機器人第一股」。圖為宇樹科技位在上海的旗艦店。記者林宸誼／攝影

大陸證監會網站2日顯示，同意宇樹科技首次公開發行股票註冊。這代表全球首家在IPO前實現人形機器人規模化盈利的企業拿到A股「入場券」，將成為A股「人形機器人第一股」。

宇樹科技從今年3月20日科創板IPO申請獲受理，再到7月2日註冊生效，僅用時104天。創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄，也成為科創板預先審閱機制落地以來繼長鑫科技之後的又一標竿案例。

招股書顯示，宇樹科技擬公開發行不低於4,044萬股，新股發行比例不低於10%，計畫募集資金人民幣42億元（新台幣193億元），對應發行估值約人民幣420億元。

科創板日報報導，成立於2016年的宇樹科技，最初以四足機器人起家，憑藉全棧自研的伺服電機、運動控制演算法和成本控制能力，四足機器人累計銷量已突破3萬台。

同時，自2023年自研推出首款人形機器人H1及2024年推出中型人形機器人G1以來，宇樹科技人性機器銷量增速較快。2025年，公司人形機器人出貨量已超5500台，出貨量全球第一。

銷量增長的同時，宇樹科技業績也迎來結構化的轉變，已成為大陸少有的已實現規模化盈利的具身智慧企業。2023年至2025年各期期末，營收分ㄅ爺為人民幣1.5億元、3.9億元和16.9億元；淨利潤分別為人民幣-0.1億元、0.7億元和5.9億元。

受研發投入影響，宇樹科技利潤今年第 1季有所下降。營收人民幣4.2億元，年增68%；淨利潤人民幣4025.3萬元，年減52%。

該公司表示，公司自2024年起開始逐步加強對具身大模型，雖已取得階段性研發成果，但報告期內研發投入占比相對較小。「公司後續將進一步加強對具身大模型及相關配套資料獲取與場景實訓的研發投入。」

多名業內專家分析表示，2026年是人形機器人「規模化交付元年」或「場景驗證元年」。人形機器人將從實驗室展示、發布會演示，開始進入小批量生產、訂單交付和真實場景測試。短期最先落地的仍然是工業、科研教育、商業展示、巡檢安防、物流搬運等B端和半B端場景。

全球來看，人形機器人供應商主要來自大陸、美國和日本，其中大陸企業數量占比達到51%，美國23%。市場競爭方面，主流的供應商是機器人企業，例如大陸本土的宇樹科技、優必選等。

美國的Agility Robotics、Boston Dynamics （Hyundai）、Figure AI等。根據QYResearch的統計及預測，2025年全球人形機器人市場銷售額達到11億美元，預計2032年將達到660億美元，年複合增長率為60.9%。

關於未來發展方向，業內人士認為，機器人領域未來競爭的關鍵不在毛利率高低，而在於具身智慧大模型的資料閉環能力與場景落地深度。未來2到3年，市場競爭的主線會從「誰的機器人更像人」，轉向「誰的機器人能穩定幹活、幹得划算、還能持續迭代」。

IPO

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