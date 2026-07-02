大陸手搖品牌茉莉奶白侵權LV 被判賠近五千萬

大陸新茶飲品牌茉莉奶白因四葉花卉圖形商標，被法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）提告商標侵權。蘇州市中級人民法院今（2）日作出一審判決，認定茉莉奶白相關公司及門市侵害LV註冊商標專用權，判賠人民幣1030萬元（約新台幣4800萬元）。相關話題迅速衝上微博熱搜第一。

據新黃河報導，蘇州市中院2日就LV訴茉莉奶白商標侵權案作出一審判決。法院認定，深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司及吳中經濟開發區東俠飲品店，侵害LV 7件四葉花卉圖形註冊商標專用權。

判決指出，茉莉奶白主體公司應在判決生效之日起10日內，賠償LV經濟損失人民幣1000萬元、維權合理開支人民幣30萬元，合計人民幣1030萬元。報導指，茉莉奶白創辦人張伯丞稱，將提出上訴。

大陸國家知識產權局商標局公開資訊顯示，茉莉奶白申請的相關四葉花卉圖形商標，處於「駁回復審」或「無效」狀態。

相關話題登上微博熱搜後，引發不少網友討論。有網友認為，茉莉奶白商標圖形與LV商標「確實比較像」，也有人表示「第一眼看就覺得抄襲了」；但也有網友認為「說真的我沒有聯想到」。