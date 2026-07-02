大陸券商改革薪酬制度 強化績效與追索機制

中國證券業正推動薪酬制度改革，逾40家券商今年陸續公布或修訂薪酬制度，主要集中在績效薪酬占比、薪酬遞延支付、追索扣回機制等，以強化對行業的激勵約束體系。

綜合金融時報等陸媒近日報導，中信證券、國泰海通、中金公司、華泰證券等12家券商6月26日集體發布新版薪酬管理制度，中國銀河、信達證券等8家券商29日晚間公告，相關薪酬管理制度獲股東會決議通過。

截至目前，約42家中國券商公布或修訂了相關薪酬管理制度，其中30餘家已獲股東會通過。

據報導，這次中國券商修訂薪酬制度是因應監管部門整改要求。中國證監會修訂發布的「上市公司治理準則」1月實施，提出上市公司應當建立薪酬管理制度，中國證券業協會4月發布修訂後的相關指引，引導券商規範相關制度。

各家券商本次修訂的主要內容包括績效薪酬占比、遞延支付、薪酬止付、追索扣回機制等。

關於績效薪酬占比，約37家券商提出高級管理人員或董事薪酬的浮動比例要求。績效薪酬占基本薪酬與績效薪酬總額的比例，大多數券商設定為不低於50%。

多家券商對高層主管、核心業務人員等建立績效薪酬遞延支付機制，遞延支付比例普遍不低於績效薪酬的40%，遞延期限一般不少於3年，首次支付不早於績效薪酬歸屬年度後的第二年。

此外，多家券商提出，若相關人員有違法違規、重大失職等情形，公司可對其績效薪酬進行止付、減少支付，甚至追索扣回已支付薪酬。中信證券、中信建投等券商還提出，追索扣回範圍適用於離職和退休的責任人員。