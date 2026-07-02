降低美國農產品關稅 大陸商務部：企業將遵循市場化原則

針對中國降低或取消美國農產品關稅問題，中國商務部發言人何亞東說，企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。

據中新網報導，中國商務部今天舉行例行記者會，何亞東在回應媒體時做上述回應。

何亞東又說，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，並原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。

何亞東表示，中方願與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。

去年，受多輪中美相互加徵關稅的影響，中國自美國進口農產品大幅下滑。美國總統川普於今年5月中旬對中國進行國是訪問，並與中國國家主席習近平會面後，美中緊張關係趨緩，雙方也對農產品貿易等問題達到初步共識。