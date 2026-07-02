中歐貿易磋商會議甫啟動 北京邀歐盟代表秋季訪中

中歐貿易投資磋商機制首次會議於6月29日召開，並建立中歐之間常態化交流機制。中國商務部今日就宣布，已邀請歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）於今年秋季訪中，舉行磋商機制的第2次例會。

據新華社報導，中國商務部新聞發言人何亞東在2日舉行的例行記者會上表示，中歐貿易投資磋商機制是中歐在經貿領域新建立的常態化交流機制，雙方商定每年舉行1至2次部長級會議。中方已邀請塞夫柯維奇於今年秋季訪中，舉行磋商機制的第2次例會。

中國商務部長王文濤6月29日與塞夫柯維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，並在會後發表聯合聲明。雙方正式成立中歐貿易投資磋商機制，並下設成立4個工作組。

何亞東在今日的記者會上還說，中歐貿易投資磋商機制首次會議期間，雙方重點討論從三個領域著手，推動貿易向上平衡，而不是向下平衡。

一是新興領域，雙方將努力擴大在AI和綠色轉型等領域合作；二是潛在領域，雙方將深入挖掘服務貿易等領域合作潛力；三是問題領域，雙方將通過市場准入磋商，推動彼此關切得到逐步解決。

何亞東表示，雙方就中歐經貿關係的新定位達成共識，即穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴。這有助於改善廣大中歐企業的預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性和正能量。

中國與歐盟近期貿易摩擦加劇，歐盟2025年對中國貿易逆差連續第2年擴大，已攀升到約3600億歐元（約新台幣13兆元），平均每天逆差10億歐元，且今年第1季仍在持續擴大，加劇了歐盟對歐中經濟關係的擔憂。

在中歐貿易投資磋商機制首次會議舉行後，中歐關係有所緩和，據中國官方訊息，塞夫柯維奇當時表示，中國是歐盟的關鍵經貿夥伴，歐方一致認為，應該加強與中方的接觸對話，無意擴大貿易摩擦。