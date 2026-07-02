快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

台灣牛奶全球最貴 國台辦：大陸奶價僅一半、近5年青少年高2公分

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。圖／取自看台海微信公眾號
大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。圖／取自看台海微信公眾號

根據全球統計數據庫Numbeo日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格以每公升3.07美元（約新台幣98元）高居全球第一。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應表示，大陸今年5月城市鮮奶平均零售價每公升人民幣11.5元（約新台幣54元），約為台灣奶價的一半。她也批評，民進黨當局對民生問題毫不在意，但凡治理失能、短板暴露，就立刻「甩鍋大陸」。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會。有媒體及此事，還稱「面對島內民眾抱怨，民進黨當局卻把話題刻意引向『抗中』，國台辦對此有何評論？」

朱鳳蓮回應，提到牛奶，可以向大家通報一組數據：大陸2025年年產牛奶4,091萬噸，今年5月城市鮮奶平均零售價每升11.5元人民幣，僅約為台灣奶價的一半，多元奶製品滿足多樣化市場需求。「十四五」期間（2021至2025年）6歲至17歲青少年男生平均身高增長2.1公分、女生平均身高增長2.2公分。大陸生鮮奶源供應穩定、品質優秀、性價比高，兩岸在奶製品領域合作潛力巨大。

朱稱，遺憾的是，民進黨當局對於事關島內民眾切身利益的民生問題毫不在意，一心只有政治私利、只顧政治操弄。他們一邊單方面限制大陸農產品輸入台灣，阻礙兩岸交流合作，捨近求遠，大把撒錢，甘當外部勢力的「提款機」；一邊靠煽動對立情緒轉移民眾注意力，但凡治理失能、短板暴露，就立刻「甩鍋大陸」，這種伎倆早已被島內同胞所看破。

另有記者提問問，陸委會報告顯示，今年前5個月台商赴陸投資占比降至不足1%，並詢問大陸方面如何看待對台經貿吸引力出現「斷代」情況。

朱回應，今年1至5月兩岸貿易額1,508.37億美元，同比增長22%，其中大陸對台出口418.74億美元，同比增長30.6%；自台進口1,089.63億美元，同比增長19.1%。她稱，這些數字說明兩岸經濟聯繫「不是變弱了，而是增強了」。

朱指，兩岸經貿中出現的問題，完全是因為民進黨當局不顧兩岸經濟互補性強、密不可分的客觀事實，處心積慮破壞兩岸產業鏈供應鏈，人為限制干擾台商投資布局。他們一方面強推兩岸「脫鉤斷鏈」，另一方面極力炒作所謂「非紅供應鏈」，完全是將政治私利凌駕於經濟規律之上的倒行逆施，破壞的是台灣產業長遠發展根基，傷害的是廣大台商台企的切身利益。

朱表示，加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，是符合兩岸同胞、企業共同利益的人間正道。大陸經濟韌性強、潛力大、基礎好，發展空間廣闊，前景光明，始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。「無論風雲如何變幻，兩岸密切交流合作、深化融合發展的大勢不可阻擋。」

全球統計數據庫日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格高居全球第一。圖為台灣市售國產鮮乳。聯合報系資料照
全球統計數據庫日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格高居全球第一。圖為台灣市售國產鮮乳。聯合報系資料照

牛奶 國台辦 大陸

延伸閱讀

被問台灣經貿「去大陸化」經濟卻走升？國台辦回應了

陸新制「民族團結法」遭質疑 國台辦：無「模糊入罪、非統即獨」問題

陸海警巡查我東部海域 國台辦批民進黨：淪外部勢力幫凶

兩岸青年峰會北京開幕 國台辦主任宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 國台辦：大陸奶價僅一半、近5年青少年高2公分

根據全球統計數據庫Numbeo日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格以每公升3.07美元（約新台幣98元）高居全球第一。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應表示，大陸今年5月城市鮮奶平均零售價每公升人民幣11.5元（約新台幣54元），約為台灣奶價的一半。她也批評，民進黨當局對民生問題毫不在意，但凡治理失能、短板暴露，就立刻「甩鍋大陸」。

被問台灣經貿「去大陸化」經濟卻走升？國台辦回應了

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於6月29日簽署屆滿16周年。針對陸委會日前發布報告稱，台灣對陸總出口比重創新低、兩岸經貿已出現結構性改變。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，台灣經貿「不可能去大陸化」，並批評民進黨當局一方面鼓吹兩岸經貿「脫鉤斷鏈」，另一方面勾連外部勢力、出賣台灣核心產業，損害大部分台灣產業和民眾利益。

指川普吹牛 陸學者：2029年占全球半導體半壁江山會是中國

在上個月G7峰會期間，美國總統川普宣稱，美國將在2029年前掌握全球半導體產業半壁江山，更揚言未在美國設廠的晶片業者將面臨高達200%的關稅壓力。對此，中國人民大學教授金燦榮表示，川普這番言論純屬吹牛。他預期，2029年占據半壁江山的，將會是中國半導體產業。

倫敦金屬交易所擬放寬倉儲規定 助香港打造金屬交易樞紐

倫敦金屬交易所（LME）據報正考慮放寬部分倉儲規定，包括允許鋁產品在戶外存放，以提升香港作為金屬倉儲與交易中心的吸引力。有業內人士指，香港去年7月成為LME認可倉儲地點後，實際存放金屬數量仍十分有限；相關調整也被視為大陸希望提高在全球金屬市場影響力的一環。

西安至武漢 高鐵貫通

六月三十日，西安至十堰高速鐵路（西十高鐵）開通運營，西安東站同步建成投用，西安至武漢高速鐵路通道全線貫通。

陸具身智能產業發展向好

大陸國家稅務總局六月三十日公布的稅收數據顯示，今年一至五月，大陸全國具身智能產業發展向好，總體銷售規模快速增長，產品及服務愈發適配企業轉型升級需求，賦能下游高技術服務業發展，產業集群效應明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。