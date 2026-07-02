台灣牛奶全球最貴 國台辦：大陸奶價僅一半、近5年青少年高2公分

根據全球統計數據庫Numbeo日前公布牛奶市場價格排行榜，台灣牛奶零售價格以每公升3.07美元（約新台幣98元）高居全球第一。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應表示，大陸今年5月城市鮮奶平均零售價每公升人民幣11.5元（約新台幣54元），約為台灣奶價的一半。她也批評，民進黨當局對民生問題毫不在意，但凡治理失能、短板暴露，就立刻「甩鍋大陸」。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會。有媒體及此事，還稱「面對島內民眾抱怨，民進黨當局卻把話題刻意引向『抗中』，國台辦對此有何評論？」

朱鳳蓮回應，提到牛奶，可以向大家通報一組數據：大陸2025年年產牛奶4,091萬噸，今年5月城市鮮奶平均零售價每升11.5元人民幣，僅約為台灣奶價的一半，多元奶製品滿足多樣化市場需求。「十四五」期間（2021至2025年）6歲至17歲青少年男生平均身高增長2.1公分、女生平均身高增長2.2公分。大陸生鮮奶源供應穩定、品質優秀、性價比高，兩岸在奶製品領域合作潛力巨大。

朱稱，遺憾的是，民進黨當局對於事關島內民眾切身利益的民生問題毫不在意，一心只有政治私利、只顧政治操弄。他們一邊單方面限制大陸農產品輸入台灣，阻礙兩岸交流合作，捨近求遠，大把撒錢，甘當外部勢力的「提款機」；一邊靠煽動對立情緒轉移民眾注意力，但凡治理失能、短板暴露，就立刻「甩鍋大陸」，這種伎倆早已被島內同胞所看破。

另有記者提問問，陸委會報告顯示，今年前5個月台商赴陸投資占比降至不足1%，並詢問大陸方面如何看待對台經貿吸引力出現「斷代」情況。

朱回應，今年1至5月兩岸貿易額1,508.37億美元，同比增長22%，其中大陸對台出口418.74億美元，同比增長30.6%；自台進口1,089.63億美元，同比增長19.1%。她稱，這些數字說明兩岸經濟聯繫「不是變弱了，而是增強了」。

朱指，兩岸經貿中出現的問題，完全是因為民進黨當局不顧兩岸經濟互補性強、密不可分的客觀事實，處心積慮破壞兩岸產業鏈供應鏈，人為限制干擾台商投資布局。他們一方面強推兩岸「脫鉤斷鏈」，另一方面極力炒作所謂「非紅供應鏈」，完全是將政治私利凌駕於經濟規律之上的倒行逆施，破壞的是台灣產業長遠發展根基，傷害的是廣大台商台企的切身利益。

朱表示，加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，是符合兩岸同胞、企業共同利益的人間正道。大陸經濟韌性強、潛力大、基礎好，發展空間廣闊，前景光明，始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。「無論風雲如何變幻，兩岸密切交流合作、深化融合發展的大勢不可阻擋。」