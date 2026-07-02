被問台灣經貿「去大陸化」經濟卻走升？國台辦回應了

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於6月29日簽署屆滿16周年。針對陸委會日前發布報告稱，台灣對陸總出口比重創新低、兩岸經貿已出現結構性改變。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，台灣經貿「不可能去大陸化」，並批評民進黨當局一方面鼓吹兩岸經貿「脫鉤斷鏈」，另一方面勾連外部勢力、出賣台灣核心產業，損害大部分台灣產業和民眾利益。

國台辦2日上午召開例行記者會。媒體提問，陸委會最新評估報告指，台灣出現史上最低對大陸經貿依賴，以及目前ECFA貨品輸陸金額與占比出現下降趨勢，外界關注ECFA剩餘早收清單項目未來是否會繼續，或可能全面終止。

對此朱鳳蓮回應，民進黨當局上台以來，一方面頑固堅持「台獨」立場，鼓吹兩岸經貿「脫鉤斷鏈」，對大陸實行更多歧視性貿易限制政策，一方面勾連外部勢力，出賣台灣核心產業，損害大部分台灣產業和民眾利益。「這種卑劣伎倆只會讓兩岸同胞更加看清民進黨當局的自私自利，看清民進黨當局加劇台灣經濟結構性問題的風險。」

朱指，2010年6月，兩岸在「九二共識」政治基礎上簽署了ECFA。「多年來，我們切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施，為島內相關企業和民眾，特別是廣大中小企業和農漁民帶來了實實在在的利益。」

朱稱，民進黨在上台前攻擊ECFA，上台後嚴重阻礙ECFA實施，不僅不採取切實措施解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，導致大陸有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓，相關責任完全在民進黨當局。

朱表示，廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對「台獨」分裂行徑，剷除「台獨」禍根，共同維護兩岸關係和平發展。在「九二共識」基礎上，與ECFA有關的任何問題可以通過兩岸協商予以妥善解決，「但如果民進黨當局罔顧民意，甚至製造更多問題，必將搬起石頭砸自己的腳。」

有台灣媒體也提問，據陸委會新聞稿，台灣對大陸的出口比重，已從2016年的26.3%降到2025年的13.1%，陸委會強調兩岸經貿已出現結構性改變，但反觀去年台灣GDP成長率卻超過8%，如何評論台灣經貿在「去大陸化」之後，經濟成長率卻逆勢走升現象？

朱鳳蓮回應，台灣經貿是不可能「去大陸化」的，她並強調兩點：第一，ECFA是兩岸在「九二共識」政治基礎上簽署的重要經濟制度化合作成果，實施以來，給兩岸、特別是台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。但是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不承認「九二共識」，不僅拒絕實施ECFA項下的兩岸服務貿易協議，還拒不採取措施，取消對大陸的歧視性貿易限制措施，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施基礎。「ECFA不能惠及更多廣大台灣業者和民眾的責任，完全在民進黨當局。」

第二，大陸秉持「兩岸一家親」理念，積極深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞利益福祉。2025年兩岸貿易額達3,143.3億美元，在全球貿易增速放緩背景下，保持7.3%的高位增長，大陸新設台資企業8,132家，顯示兩岸產業合作日益密切、經貿往來持續熱絡。

朱指，兩岸經貿關係發展歷程和成果充分說明，「祖國大陸」始終是台胞台企堅強後盾和投資興業的最佳選擇，深化兩岸融合發展，是惠及兩岸民生福祉的必由之路。