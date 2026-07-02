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指川普吹牛 陸學者：2029年占全球半導體半壁江山會是中國

聯合報／ 大陸中心／即時報導
總部位於安徽合肥的長鑫存儲，預計本月中下旬‌在上海科創板掛牌上市，其發行價及上市後股價表現已引發市場高度關注。圖為2024年11月在北京舉行的中國國際半導體博覽會上長鑫儲存的展位。美聯社
總部位於安徽合肥的長鑫存儲，預計本月中下旬‌在上海科創板掛牌上市，其發行價及上市後股價表現已引發市場高度關注。圖為2024年11月在北京舉行的中國國際半導體博覽會上長鑫儲存的展位。美聯社

在上個月G7峰會期間，美國總統川普宣稱，美國將在2029年前掌握全球半導體產業半壁江山，更揚言未在美國設廠的晶片業者將面臨高達200%的關稅壓力。對此，中國人民大學教授金燦榮表示，川普這番言論純屬吹牛。他預期，2029年占據半壁江山的，將會是中國半導體產業。

金燦榮1日在觀察者網的「風聞社區」平台表示，今年以來，隨著AI泡沫進一步擴大，晶片需求激增，價格暴漲。在全球主要的晶片生產地，如中國、台灣、韓國、馬來西亞等地，出口數據表現都十分亮眼，對經濟的拉動作用顯著。

他指出，必須警惕的是，這種繁榮其實十分脆弱。AI泡沫遲早會破裂，晶片需求終將回歸理性，甚至在一兩年後可能面臨產能過剩。

針對川普聲稱，2029年美國晶片將占據世界半壁江山，金燦榮認為，這註定是個會破滅的夢，因為中國正在晶片領域全力發力，目前只是「小荷才露尖尖角」。大概率到了2029年，是中國半導體產業占據半壁江山。

金燦榮舉例稱，合肥長鑫即將上市，且市值預計會非常高，因為據傳其去年淨利潤已超過人民幣1,000億元，這種盈利能力此前只有華為做到過，後來華為因外資打壓才受到影響。此外，與合肥長鑫幾乎同時建設的武漢長江存儲，從行內人士的分析來看，價值也不容小覷。

金說，「這些僅僅是我們的一部分。自2017年美國挑起關稅戰以來，我們就逐漸走上了自主發展之路。中國一旦真正發力，能量將是不可估量的。因此，特朗普（川普）在G7峰會上的這番言論，純屬吹牛。」

金並指出，2029年中國半導體產業將占據全球半壁江山，還有一種可能性，那就是「台灣問題得到徹底解決，台灣回歸祖國懷抱」。

川普 半導體 晶片

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