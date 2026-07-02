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「化學鑰匙」石英 陸拚國產替代
大陸半導體材料國產替代持續升溫。陸媒分析，AI算力需求及國產替代帶動半導體設備、材料產業成長，隨著大陸晶圓廠擴產，上游材料包括素有「化學鑰匙」之稱的電子級氫氟酸、石英材料也成為大陸推動國產替代的重點領域。
大陸氟化工廠商多氟多今年以來股價累計漲逾八成。公司表示，受上游無水氫氟酸及硫酸價格上漲帶動，電子級氫氟酸價格近期已上漲20%至30%，公司目前4萬噸產能維持高利用率。
不過，多氟多昨（1）日表示，2025年度與2026年第1季半導體級氫氟酸營收占比不足2%，且目前沒有六氟化鎢生產線。
多氟多表示，自主研發的G5級電子級氫氟酸已穩定供應台積電南京廠、三星、華虹、長鑫存儲等晶圓及記憶體大廠。外界期許隨著全球半導體產業景氣度持續上行，供應鏈自主可控需求日益迫切。
半導體石英材料也是大陸積極推動國產替代的重點。石英零組件廠商凱德石英表示，公司長期投入8吋及12吋半導體高階石英零組件研發，目前已打入半導體產業鏈上游核心環節，並與大陸主要晶圓製造廠建立穩定合作關係。將持續擴充高階石英製品產線，配合大陸產業發展，加速半導體石英材料國產替代。
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