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歐洲熱浪帶動大陸家電熱賣 京東、菜鳥海外倉物流同步受惠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐洲近日籠罩在熱浪之中，圖為8日義大利遊客在高溫下參觀羅馬競技場。歐新社
歐洲近日籠罩在熱浪之中，圖為8日義大利遊客在高溫下參觀羅馬競技場。歐新社

歐洲近期高溫帶動冷氣需求大增，大陸家電品牌熱銷，連帶推升大陸電商平台京東和阿里巴巴旗下的物流業務。業界人士表示，大陸商家不再依賴從大陸直接寄送，而是將貨物前置至海外倉進行備貨分銷。

歐洲持續受高溫影響，帶動大陸家電品牌「美的」PortaSplit移動冷氣在實體商場和電商通路售罄，價格一度被當地黃牛炒至1999歐元，較官方售價翻1.5倍。與此同時，在歐洲早有布局的京東集團旗下「京東物流」以及阿里集團旗下「菜鳥網絡」，也因此受惠。

今年3月，京東的歐洲電商平台Joybuy在歐洲六國正式上線，近期大陸家電在歐洲熱賣，也帶動該平台被更多歐洲消費者所知。京東Joybuy相關負責人表示，恰逢夏季黑五促銷，美的PortaSplit分離冷氣增長近42倍，落地電風扇增長超過80倍。

有國際貨代人士表示，Joybuy在歐洲業內的使用頻率較高，主要帶動了履約模式本地化，大陸商家不再依賴從大陸直接寄送，而是將貨物前置至海外倉進行備貨與分銷。

京東物流的歐洲本地配送團隊JoyExpress，會提前聯繫客戶確認房屋戶型、使用場景，提供「送裝一體」服務。公司並在英國、德國、法國、荷蘭等國的多處倉庫加快冷氣機備貨及增配人力。

另一方面，菜鳥網絡統計，6月歐洲海外倉移動冷氣出庫單量按年增長近18倍。菜鳥在歐洲的28個海外倉，都已向冷氣等家電企業開放倉容資源，提供本地隔日達履約服務。在末端配送環節，則是透與DHL等本地物流服務商合作完成派送。

菜鳥海外供應鏈副總經理表示，菜鳥海外倉早已將智慧家電、大件商品等作為重點品類，為跨境商家提供B2C與B2B履約服務。

至於面對歐盟從7月1日起對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收3歐元（約新台幣110元）費用。有物流業人士表示，公司歐洲方向國際電商小包業務量並未出現明顯增長。家電等品類更多都轉向海外倉備貨或大宗海運集運模式。

歐洲 大陸 京東集團

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