陸具身智能產業發展向好

大陸國家稅務總局六月三十日公布的稅收數據顯示，今年一至五月，大陸全國具身智能產業發展向好，總體銷售規模快速增長，產品及服務愈發適配企業轉型升級需求，賦能下游高技術服務業發展，產業集群效應明顯。

中新社報導，稅收數據顯示，一至五月，大陸全國具身智能產業企業銷售收入在二○二五年全年增長百分之十三點九的基礎上實現百分之二十二點四的較快增速。從細分領域看，機器人本體與整機製造、ＡＩ算法與軟體集成、系統集成與行業應用企業銷售收入分別同比增長百分之三十點一、百分之二十四點五和百分之二十七點九，核心零部件製造企業銷售收入同比增長百分之六點八。

一至五月，大陸全國工業企業購進的具身智能機器人總金額同比增長二點三倍，反映出具身智能機器人與工業生產融合持續加深。同時，配套服務銷售收入快速增長，以系統集成部署運維保障等為代表的資訊系統服務銷售收入同比增長一點九倍。

一至五月，大陸全國具身智能產業對下游軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業的銷售收入，占產業總銷售收入的比重分別為百分之二十五點五和百分之十二點七，占比分別較去年同期提高十一點九個和四點八個百分點。

目前大陸全國近九成具身智能產業企業集中在廣東、北京、上海、浙江、江蘇，其餘少量分布在遼寧、山東、陝西、安徽等十個省市。