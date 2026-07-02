賣不動 豐田在陸銷量跌

日系汽車大廠在中國大陸市場已遭遇明顯困境。據上海第一 財經報導，豐田汽車（Toyota）六月二十九日公布五月產銷數據顯示，Toyota當月在大陸市場銷量為十萬二千二百九十九輛，較去年同期相比大幅衰退百分之三十一點七，比起前月也下滑百分之三點九。

第一財經指出，這意味著，Toyota在大陸五月銷量不僅年比跌幅遠超行業平均水準（年減百分之二十二點一），月比也與大盤逆向而行（行業月比增百分之九點二），顯著跑輸大盤。

這是Toyota連續第四個月年比下滑。今年二至五月，Toyota在大陸銷量分別為八萬二千四百七十一輛、十四萬二千七百○六輛、十萬六千四百七十九輛和十萬二千二百九十九輛，年比跌幅分別為百分之十三點九、百分之八點○、百分之二十五點四和百分之三十一點七，呈逐月擴大之勢。

Toyota在月度報告中稱，嚴峻的市場環境（包括汽油價格上漲）持續存在，導致銷量年比下降。

第一財經表示，在高油價壓力下，大陸國內車市結構性分化特徵尤為突出。五月新能源汽車零售達九十五萬輛，市場滲透率攀升至百分之六十二點九，連續兩月站穩百分之六十以上。燃油車零售僅五十六萬輛，年比大跌百分之三十九。大陸進口車市場同樣延續頹勢。大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文，二○二六年五月進口車三點八萬輛，下滑百分之十九；一至五月進口汽車十六萬輛，年比下降百分之十一。

儘管凌志（ＬＥＸＵＳ）在進口豪車市場中表現相對穩健，保持進口豪車第一位置，但五月進口凌志僅賣出一萬五百四十三輛，年比下滑幅度達到百分之三十八。

乘聯分會數據顯示，二○二六年五月，日系品牌在大陸零售銷量十五萬八千○八十一輛，年比下滑百分之三十五點三，市占跌至百分之十點五。在大陸市場，日系車銷量已連續七年下滑。