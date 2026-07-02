費時6年 晶片廠寒武紀 市值破兆元

大陸「國產ＡＩ晶片第一股」寒武紀股價大幅走強，市值突破人民幣一兆元（單位下同），成為科創板首家市值破兆元公司。寒武紀六月三十日盤中一度升近百分之九，高見一六一四點○九元，收報一六一三元，上升百分之八點八四，市值約一點○一兆元。

市場分析，在ＡＩ算力需求擴張及資金持續流入ＡＩ基建產業下，公司受惠商業化落地與由虧轉盈，帶動估值上修，但高本益比亦引發市場對其估值與成長持續性的分歧。

大眾日報指出，六月最後一個交易日，寒武紀市值破兆元，距離其登陸科創板，僅過去近六年。二○二○年七月二十日，寒武紀登陸科創板，股價自二○二四年九月一路狂飆，不到兩年時間股價漲超百分之一○五二。

公開資料顯示，寒武紀由陳天石與其兄陳雲霽於二○一六年創立，前身為中科院計算所相關研究團隊，專注人工智慧與處理器架構交叉領域。其產品已在阿里雲、騰訊雲、字節跳動等企業落地，涵蓋大模型訓練與推理等場景。

界面新聞指出，大模型算力需求快速增長，推動雲端ＡＩ晶片成為核心基礎設施。寒武紀作為大陸少數具備全棧自研能力、且已實現大規模商業化交付的雲端ＡＩ晶片廠商，成為這一進程中的受益者。

此前，寒武紀三月發布了上市以來首份盈利年報。二○二五全年營收六十四點九七億元，年比暴增百分之四五三點二一；歸母淨利潤二十點五九億元。此前寒武紀已連續多年虧損，但虧損逐年收窄，直至二○二五年實現盈利。

進入二○二六年，寒武紀增長更盛。寒武紀今年第一季顯示，實現營業收入二十八點八五億元，年增百分之一五九點五六；歸屬於上市公司股東的淨利潤為十點一三億元，年增百分之一八五點○四。業績變動主要係報告期內受益於ＡＩ行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智慧應用場景落地，報告期內收入較上年同期大幅增長所致。

高盛在五月發布的研報中，將寒武紀二○二六至二○三○年的淨利潤預測一口氣上調了百分之三十至百分之六十八不等，並將目標價大幅上調至二四○六元。其中，二○二六年淨利潤預測被大幅上調百分之六十八。

據摩根士丹利六月二十二日研報，該行將寒武紀目標價上調至一五二八元，維持增持評級，並同步上調營收與ＥＰＳ預測。大摩指出，受ＡＩ需求成長、供應鏈穩定及新晶片量產帶動，公司成長前景獲上修，二○三○年大陸ＡＩ晶片市場規模亦被上調。不過其目標價仍高於市場共識，整體機構評級以增持為主。

而在兆元市值達成的同時，市場對寒武紀估值合理性的討論也從未停止。以當前股價計算，寒武紀動態市盈率（ＴＴＭ）約三七三倍，顯著高於全球半導體行業平均估值水平，也高於輝達、ＡＭＤ等海外ＡＩ晶片龍頭。