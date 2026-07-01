原油價格暴漲推升電動車需求 中國2026年汽車出口有望突破1000萬輛

中國汽車今年1至5月已出口逾400萬輛，年增63%，若出口速度持續，預計中國2026年的汽車出口量將達到1000萬輛。日媒指，主因是中國內需減少，加上原油價格暴漲推升全球電動車需求。

中國汽車工業協會的統計顯示，中國汽車今年1至5月出口405萬輛，年增63%，其中新能源汽車出口達到183萬輛，較去年同期增長1.1倍，遠超過燃油車36%的增長率。

日經中文網報導指出，由於中東局勢緊張推升原油價格，純電動車及插電式混合動力車等新能源汽車因耗油較少，全球需求增加。

報導引述全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）預計，如果目前的出口速度持續，2026年出口量將比2025年增加41%，達到1000萬輛。如果實現，中國將成為世界上第一個出口達到1000萬輛汽車的國家。相當於日本出口量的2.5倍左右。

中國的汽車出口在2023年以491萬輛超過日本，首次躍居世界首位。

報導指出，中國汽車出口量劇增，主要原因是國內銷量的減少。艾睿鉑預測，2026年中國新車銷量為2460萬輛，比2025年減少10%，原因包括經濟趨緩，以及政府的新能源汽車補貼政策改變。

在此背景下，中國汽車正流入歐洲市場。2025年中國品牌在歐洲的市占率達到10%，艾睿鉑預計2030年將達到16%。中國汽車憑藉價格便宜的優勢，在德國等地吸引不少年輕消費族群。

隨著中國汽車出口持續增加，各國紛紛對中國汽車祭出關稅措施。中國車企則轉向當地設廠生產因應。艾睿鉑預測，中國大型車企在海外的產能（包括已投產及規劃中的工廠），到2030年將達約340萬輛，為2025年的2.8倍。

福斯汽車（Volkswagen）等歐洲企業不得不與中國汽車展開價格競爭，外媒日前報導，福斯可能在未來幾年內裁員10萬人，並關閉4家德國工廠。