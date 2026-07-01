陸7月起實施對外投資新規 涵蓋跨境資金與技術流動並納管個人投資

大陸7月1日起正式施行《國務院關於對外投資的規定》，涵蓋貨物、技術、服務、數據及人員等跨境流動管理，並將個人投資納入監管範圍。分析認為，新規在中美科技競爭與地緣風險升溫背景下，反映新制度被視為北京強化科技安全與戰略自主的重要一步。

大陸國務院6月1日公布《國務院關於對外投資的規定》，將自7月1日起施行。新規要求，境內投資者對外投資時，不得出口、使用國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據；未經許可，也不得出口、使用限制出口項目，並禁止透過跨境派遣技術人員、提供技術指導等方式向境外轉移受管制技術與數據。

此外，該規定也明確對外投資核准備案、資訊報告、跨境資金登記及境外投資安全審查等要求。投資者依法需要履行相關手續的，應依規定辦理，如實提交材料，並配合主管部門監督檢查。

央視新聞指出，大陸國家發展改革委國際合作中心研究員謝琳燦表示，新規完善對外投資綜合服務體系，明確企業、地方政府、金融機構及行業協會等各類主體在對外投資中的職能定位，並進一步健全管理體系。

她指出，新規將居民個人投資納入監管，強調分級分類與全過程管理，並對貨物、技術、服務、數據及人員等跨境流動提出系統性規範。她並表示，相關制度有助提升風險防範能力，並在外部環境變化下強化投資者權益保障與應對機制。

另一方面，法新社報導提到，有投資者擔憂新規可能限制中國科技產業與全球市場的連結能力。美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會近期曾在社群平台表示，上述新規進一步印證了其數月來觀察到的趨勢，即國安相關法律賦予大陸執法機關極大自由裁量權時，外企面臨的法律風險將進一步增加。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞－埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）分析認為，北京此舉旨在強化本土人工智慧（AI）產業競爭力，以因應與美國的科技競爭。不過，她也指出，新規可能對中國對外投資造成一定收縮效果，尤其對歐洲市場構成壓力。

她進一步表示，在跨境投資與技術流動收緊的背景下，歐洲在發展本土AI模型時，將更難依賴中國相關人才與技術支持，未來或需尋求其他戰略合作夥伴以降低對單一來源的依賴。

事實上，北京當局對跨境交易一向持較審慎態度。今年4月，大陸發改委曾公告指，外商投資安全審查工作機制辦公室依法對Meta（臉書母公司）收購AI新創公司Manus的申請作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。