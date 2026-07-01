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大陸房市築底持續 中指院：6月百城二手房均價 月跌幅擴大至0.42％

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中指研究院最新報告表示，受多數城市價格仍在調整影響，6月百城二手住宅（中古屋）均價月減0.42％，跌幅較5月擴大0.1個百分點。其中，12城上漲、88個城市下跌，核心城市中上海月增0.1％，為連續第4個月上漲，深圳漲0.03％。中新社
中指研究院最新報告表示，受多數城市價格仍在調整影響，6月百城二手住宅（中古屋）均價月減0.42％，跌幅較5月擴大0.1個百分點。其中，12城上漲、88個城市下跌，核心城市中上海月增0.1％，為連續第4個月上漲，深圳漲0.03％。中新社

大陸房地產市場價格走勢續現分化。中指研究院數據顯示，6月百城二手住宅均價按月下跌0.42%，跌幅較上月擴大；新建住宅則按月小幅上升0.16%，延續結構性修復態勢。在多數城市仍處調整壓力之下，核心城市表現相對穩定，上海深圳二手房價格維持小幅上行。中指院分析，整體市場仍處築底階段，但分化格局持續加深。

中指研究院1日於微信公眾號發布最新報告指出，受多數城市價格仍在調整影響，6月百城二手住宅均價為人民幣12,639元／平方公尺，月比下跌0.42%；新建住宅均價為人民幣17,184元／平方公尺，月比上升0.16%。其中二手住宅方面，12個城市按月上漲、88個城市下跌，核心城市中上海按月升0.1%，為連續第4個月上漲，深圳則上漲0.03%。

租賃市場方面，受畢業季帶動，50城住宅平均租金為人民幣33.97元／平方公尺／月，月比上升0.08%，年比下跌2.82%。

中指院預計，以大陸全國來看，下半年新房銷售仍處築底階段，但在較低基數影響下，按年降幅有望逐步收窄；二手房成交量預計保持一定規模，在掛牌趨穩及需求韌性支撐下，價格整體仍將維持窄幅波動。

報告並提到政策面，包括中共黨刊《求是》雜誌刊文提出「加快修復居民資產負債表，著力穩定房地產市場」，以及「住房公積金管理條例（修訂徵求意見稿）」發布，涉及擴大公積金提取使用範圍及靈活就業人員參與制度等。

中指研究院並指，下半年核心城市在優質項目持續入市及政策支持帶動下，新房成交有望邊際改善，但結構性分化將進一步加劇，修復主要集中於優質板塊及「好房子」項目；二手房市場則預計維持一定成交規模，價格以窄幅波動為主。

此外，中指研究院提到，政策層面還包括多地城市更新與存量盤活措施，如專項債收購閒置土地及存量商品房等安排，並持續推動公積金制度優化及城市更新相關政策落地。

大陸 深圳 上海

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