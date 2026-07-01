增長持續放緩 大陸6月標普製造業PMI降至51.7

大陸6月製造業活動持續放緩。標普與RatingDog聯名公布，6月經季節性調整的中國製造業採購經理指數（PMI）小幅降至51.7，創3個月低位。不過，略高於路透調查預估中值51.6，為連續第7個月保持在50榮枯線上方。

華爾街見聞指出，報告數據顯示，大陸6月RatingDog PMI錄得51.7，較5月的51.8小幅回落，為三個月低位，但該數據已連續七個月維持高於50榮枯線及2004年以來的長期均值50.8。第二季PMI均值為51.9，為2020年第四季度以來最強季度表現。

港媒《明報》引述RatingDog創辦人姚煜表示，從分項指標來看，製造業經營狀況延續穩步改善。需求端，新訂單總量連續第13個月維持成長，增速較5月略有加快，追平自2018年以來最長的持續擴張紀錄。新出口訂單連續第二個月下降，但降幅溫和。生產端進一步擴張，連續第7個月成長，但成長放緩至3個月低點。姚煜預計，製造業PMI短期內將繼續運作在擴張區間，但速度可能趨於溫和。

報告顯示，企業對未來12個月的生產前景保持樂觀，但樂觀程度進一步回落至1月以來最低。信心仍與新訂單成長預期、業務開發及新產品計劃相關，但部分企業預期趨於謹慎。

同時，報告提到，6月製造業擴張動能保持穩固，製造業新接訂單連續13個月保持增長，為2018年以來最長增長周期（與2020年6月至2021年6月的連續增長期並列最長）。報告稱，新訂單持續成長與成本壓力的顯著緩和是核心支撐，就業市場明顯改善增強了復甦的廣泛性。但外需訂單持續收縮，以及企業信心的邊際回落，是後續需要關注的風險點。

此前一日，大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會聯合公布的6月官方製造業PMI為50.3，較上月的50有所回升，連續4個月保持在50或以上的擴張區間。大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，6月製造業生產經營活動較5月加快，市場需求有所改善，尤其高技術製造業PMI為53.5，比5月上升0.6，明顯高於製造業總體，高端製造業持續向好。