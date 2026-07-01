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世界銀行擬2031年前逐步停止對中國大陸貸款 美稱：正確一步

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述3名知情人士報導，世界銀行（World Bank）計劃於2031年前逐步停止向中國大陸提供貸款。（路透）
路透引述3名知情人士報導，世界銀行（World Bank）計劃於2031年前逐步停止向中國大陸提供貸款。（路透）

路透引述3名知情人士報導，世界銀行（World Bank）計劃於2031年前逐步停止向中國大陸提供貸款。此前，世銀近年對中國大陸貸款規模持續縮減，此舉反映中國已成為全球第二大經濟體。

路透報導，其中一名知情人士表示，世界銀行董事會將在7月20日當周審議這項計劃，但無須進行正式投票，該安排是世銀與中國大陸在五年期「國別夥伴關係框架」（Country Partnership Framework）下商定的內容。

英國《金融時報》此前曾指出，這項調整將限制世界銀行即起至2031年間對北京的貸款額度限制在20億美元（約合新台幣640億元），之後將終止貸款。

事實上，近年世界銀行對大陸的貸款規模持續下降，從2017年的24億美元降至2025年的7.5億美元。中國大陸早在2000年即不再符合世界銀行「國際開發協會」（International Development Association, IDA）的優惠貸款資格，並自2007年起開始向該機構提供資金，目前為第五大捐助國。

1名熟悉上述消息的世界銀行官員透露，「過去數十年間，中國取得顯著發展成就」，「如今，我們正邁入雙邊關係的新階段，這反映了現實。」

路透指出，考慮到中國大陸的經濟實力日增，美國及其他國家長期以來一直呼籲世界銀行停止向中國大陸提供貸款。美國總統川普自第1任期政府以來，中國大陸持續向世界銀行借款的舉動一直令其不滿。除了中國大陸，世界銀行近期對波蘭也作出類似調整，將在2031年後停止向該國提供發展貸款。

對世銀此舉，美國財政部發言人稱，此舉是「朝正確方向邁出的一步」，並提到華盛頓期待其他機構也採取類似做法。該發言人還說，「作為世界第二大經濟體，中國不應接受多邊機構的資助。」

另有美國高官則稱，鑑於中國大陸目前的經濟規模，該國不應具資格獲發展資金。他並呼籲，亞洲開發銀行（ADB）、國際農業發展基金（IFAD）及聯合國各機構也應停止對中國大陸的援助。

世界銀行 中國大陸 大陸

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