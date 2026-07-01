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陸6月製造業 PMI 站上榮枯線

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3。 新華社
大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3。 新華社

大陸國家統計局昨（30）日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3，較5月上升0.3，站上50榮枯線，優於市場預期，主因AI帶動PMI走高。彭博分析，PMI回升削弱官方推出刺激措施的迫切性。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，6月製造業生產經營活動較5月加快，市場需求有所改善，尤其高技術製造業PMI為53.5，比5月上升0.6，明顯高於製造業總體，高端製造業持續的向好。

AI伺服器、記憶體晶片、光通訊等相關電子通訊產業鏈表現突出，4月高技術製造業PMI達52.2時，該領域就已率先實現高景氣，全球雲端大廠的AI資本支出直接轉化為這些產業的實體訂單，帶動其PMI持續處於擴張區間。

路透分析，大陸6月製造業PMI回升主要仍由高科技出口支撐，尤其是AI相關投資帶動的半導體與自動資料處理設備（包含伺服器等）需求，但傳統製造業與內需動能仍相對疲弱，在出口維持韌性、內需偏弱的情況下，經濟結構呈現分化格局，部分產業受惠於全球科技需求擴張，而房地產與消費相關產業則持續承壓。

彭博報導，6月的PMI數據顯示，製造業和非製造業均呈現出溫和擴張態勢，表明中國大陸經濟正在步入低速成長軌道，出口和高技術產業仍是主要的增長驅動力。

彭博認為，今年前五個月財政支出疲軟，給本已疲軟的內需帶來額外壓力，儘管政府有跡象透過定向投資項目加大支持，但整體經濟的相對穩健可能削弱政策制定者推出積極刺激措施的迫切性。

彭博經濟研究團隊並下調對政策寬鬆力度的預期，預計中國人民銀行（大陸央行）今年僅會降息一次、幅度10個基點，時間或推遲至第3季末或第4季；存準率則預計下調25個基點，財政支持方面，預計將重點放在加快下半年重大基礎設施項目支出。

製造業 彭博 大陸

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