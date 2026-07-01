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中歐設貿易投資磋商機制 預定10月前取得具體成果

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部長王文濤（左）近日與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（右）舉行會談。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤（左）近日與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（右）舉行會談。（取自大陸商務部網站）

中歐代表近日在布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，聚焦貿易平衡與出口管制，雙方確認正式成立中歐貿易投資磋商機制，並設定今年10月為最後期限，要在解決貿易分歧上取得具體成果。

大陸商務部長王文濤6月29日在歐盟總部與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議。雙方發表聯合聲明，確認成立磋商機制，下設貿易投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織四個工作組，並設聯合監測機制。

彭博引述塞夫柯維奇表示，雙方將努力解決中歐經貿關係一系列問題，其中最突出的是大量獲得政府補貼的中國大陸產品湧入歐洲市場，導致歐盟對中國大陸貿易逆差不斷擴大。歐盟強調擴大市場准入以改善貿易失衡，並表示中方保證稀土出口管制不影響歐盟供應鏈。

據大陸商務部新聞稿，雙方交換市場准入清單，同意逐步解決各自關切，並加強出口管制對話及知識產權與世貿組織合作，維護全球產供鏈穩定。

王文濤並就歐盟逆變器融資禁令、「網路安全法」修訂草案及「產業加速法」等提出關切，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。強調中方願透過磋商機制與歐方對話，妥處分歧，推動貿易平衡。

塞夫柯維奇透露，王文濤邀請他10月訪問北京，他希望雙方貿易談判能在10月北京行之前取得實質成果。

他還提到，中方保證稀土出口管制不會干擾歐盟供應鏈，這是一項正面的訊號。這點在大陸商務部的新聞稿中並未被提及。

歐盟 大陸商務部 布魯塞爾

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