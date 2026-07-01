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青海、黑龍江跨域送綠電 風光接力 穩定北京供電

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家電網青海省電力公司上月廿九日消息，大陸首次達成跨區域「光伏風電」純綠電接力外送交易，實現跨區域清潔能源協同消納。 　　

中新社報導，依托中國西北—華北、東北—華北兩條特高壓輸電通道，青海、黑龍江北京兩省一市創新開展跨區域綠色電力交易協同合作，青海光伏與黑龍江風電「接力」外送北京。

首筆交易已於本月完成電量出清。其中，青海成交電量一點○三億千瓦時，黑龍江成交電量一點三一億千瓦時，兩省累計為北京輸送綠電二點三四億千瓦時，送電執行周期自六月十八日起至十一月卅日止。參與本次交易的主體包括青海六十三家發電企業、黑龍江二十七家發電企業及北京二十八家電力用戶。

北京市人工智能、大數據產業高速發展，算力中心集群廿四小時不間斷運行，全天候穩定綠電供應成為剛需。但傳統「各發各電、各送各電」的單一區域綠電供給模式，難以匹配全時段、可追溯的穩定用電需求。

據悉，青海與黑龍江兩省在時段上形成晝夜互補、接力外送，有效平抑單一電源的波動性，為北京市提供更加平穩、可靠的綠色電力保障。此次「風光接力」綠電交易首次將不同區域的新能源發電曲線融合為一條穩定的送電曲線，為破解新能源消納與電力保供雙重難題積累經驗。

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