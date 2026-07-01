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高緯度光電技術突破 東北首座光熱電站 吉林投產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸緯度最高、東北首座塔式熔鹽光熱電站—中廣核吉西基地十萬千瓦光熱電站，上月廿九日在吉林省大安市投產發電，標誌著大陸在高緯度嚴寒地區光熱發電技術應用上取得突破。     　

中新社報導，該電站位於北緯四十五點三六度，採用單塔單鏡場熔鹽塔式技術路線，裝機容量十萬千瓦，儲熱時長可達八小時，具備廿四小時安全連續運行能力。項目鏡場布設一九六六七面定日鏡，總採光面積約五十九萬平方米。　

作為大陸國家首批「沙戈荒」風光熱儲一體化示範項目之一，該電站配套四萬千瓦熔鹽電加熱器，可與區域內廿六萬千瓦風電、十三萬千瓦光伏項目有效聯動。當風電、光伏發電富餘時，富餘電能可通過電加熱器轉化為熱能儲存，有效消納新能源、平抑棄風棄光。 　　

中廣核吉西光熱項目公司總經理趙雄表示，項目場址極端最低氣溫達負卅七點三度，同時面臨大風、鹽鹼地、高地下水位多重工程難題。建設團隊先後攻克熔鹽防凝固、鏡場抗風雪運行、低溫樁基施工等關鍵技術，形成一套適配北緯四十五度以上嚴寒區域的大型光熱電站標準化建設方案。 　　

中廣核（吉林）新能源投資有限公司董事長姜通海表示，光熱發電兼具調峰電源與儲能雙重屬性，是新型電力系統建設的重要支撐。項目投產後預計年均發電量一點八億千瓦時，等效節約標準煤約五點四萬噸，年減排二氧化碳約十三點九萬噸；項目建設及運營階段累計帶動當地就業二千餘人，同步實現經濟、社會、生態效益協同統一。

大陸

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