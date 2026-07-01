德陽山村荷花 搶進香港花市

「我們種的荷花，賣到香港去了！」夏日清晨，四川德陽市旌陽區新中鎮龍居村的百畝荷塘裡，村民揹著竹簍穿梭其間，指尖輕折，一支支飽滿荷花被小心裝進冷鏈箱。幾十個小時之後，這些帶著清香的荷花，就會出現在香港市民的花瓶裡。

這片荷塘歷經十餘年沉浮。二○一二年，龍居村依託荷花資源打響鄉村旅遊品牌，持續舉辦荷花節、荷塘婚禮秀等活動，極致風光，火爆四川。然而，受運營主體更迭、品種老化等因素影響，當地荷花產業逐步遇冷，荷花品質、產量大幅下滑，曾經熱鬧的網紅打卡地日漸冷清。二○二五年重新引入專業花卉種植團隊，引進十餘種優質觀賞荷，優化水肥管理和採收標準，配套簡易保鮮倉儲，全方位提升荷花品質。「龍居村的山泉水、丘陵氣候特別適合養荷花，品質不比其他主產區差。」基地負責人介紹。

目前，這裡的荷花、蓮蓬畝產穩定在三千至四千支，除了供應成都花卉市場，精品花還銷往香港。下一步，他們還計畫通過昆明中轉，打通東南亞外銷管道，將荷花賣到更遠的地方。

據瞭解，當地正計畫重啟「荷韻龍居」農旅品牌，依託現有荷塘的景觀，逐步恢復賞荷體驗、蓮蓬採摘、鄉村休閒等專案，讓老品牌煥發新活力。