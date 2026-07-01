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黑科技 月泉仿生新手亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）近日在北京舉行。本屆鏈博會共有六七六家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構參展，來自八十五個國家、地區和國際組織。連同參展商帶來產供鏈上下游合作夥伴，實際參展商超過一千兩百家。本屆鏈博會上，一大批新質生產力發展成果集中亮相，北京企業展現智造創新實力，借助鏈博會平台，加速融入全球產業鏈、供應鏈。

「四十公斤提拉負載持續測試中。」在北京達奇月泉仿生科技有限公司展台，一隻鋼鐵仿生手正提著兩大桶水，直觀呈現這款靈巧手的硬實力。

靈巧手是人形機器人的核心部件。「不知疲倦」的信手X-Hand M一靈巧手雖為剛性結構，卻全面採用仿生設計，擁有類人手的尺寸與節段比例。正是這些多維的仿生設計，使這雙「手」能複現人手的多種特性，在輕量化的機身下，爆發出驚人的負載能力。

月泉仿生公司成立至今還不到四年，主要從事仿生人形機器人、靈巧手研發。今年首次參展鏈博會，展出YQ Motors系列自研電機、信手X-Hand M 1、應手Y-Hand M 2及博文W-Bot 2.0人形機器人，既有核心部件，也有整機系統。所有核心部件均由月泉仿生公司自主研發設計。高度的協同優化和性能匹配，可有效解決行業內普遍存在的上下游產品適配難的痛點。

應手Y-Hand M 2擁有卅八個自由度，位居全球靈巧手首位；整手握力達三百卅牛，超出傳統剛性靈巧手六倍以上。

首次亮相鏈博會，月泉仿生公司的技術和產品吸引很多專業觀眾的目光。這幾天公司已與來自多個國家和地區的企業深入交流，尤其是在核心部件採購和整機訂製方面，已有初步合作意向。

「這讓我們對產品的國際市場前景充滿信心。」 公司智庫經理胡喆祺說，這不僅讓企業真切感受到人形機器人賽道的火熱，也更堅定了堅持全棧自研、高度仿生路線的信心。

機器人 北京 供應鏈

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