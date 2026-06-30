陸電池產業倡議縮帳期至60日 付款周期近260天的寧德時代也響應

一段時間以來，汽車產業供應商困擾於帳款拖欠，近幾年汽車產業倡議控制帳期，並獲得比亞迪等龍頭響應。而這趨勢也延伸到電池業，大陸電池產業聯盟日前發布縮短供應商帳款支付規範的倡議，明確建議，中小供應商帳期應控制在最長60個自然日，包括寧德時代等大陸電池巨頭響應，但後續落實仍得持續觀察。

在汽車行業「內捲」態勢下，超長帳期拖垮中小供應商，去年6月中汽協倡議帳期要縮短至60日，獲得17家車企響應，但帳期拖欠不光整車行業，動力電池業帳期問題其實特別嚴重，因為牽涉到行業談判話語權的問題。

據第一財經去年統計數據顯示，在8家上市動力電池廠商上，2024年收款周期平均為103天，但是付款周期平均值卻高達255天，中間相差152天。以動力電池龍頭企業寧德時代為例，2024年收款周期平均為65天，但是付款周期平均值卻高達259天，中間相差194天，展現出強勢的帳期談判地位。

目前，寧德時代、億緯鋰能、弗迪動力、欣旺達動力、中創新航等動儲能電池產業鏈龍頭已相繼表態，表示將積極響應「倡議」號召，維護行業健康發展。

這次「倡議」最核心、且最引人注目的，在於聚焦於帳款支付環節，約定中小供應商帳期上限60天，優先現金支付。具體而言，「倡議」區分大、中小供應商差異化設置結算規則，其中對於中小企業供應商，帳期自貨物交付或驗收合格當日起計算，最長不超過60個自然日，付款日遇法定節假日順延；倡導全部採用銀行轉帳、電匯等現金方式結算。

而大陸工信部也就倡議做出回應，「推動縮短貨款帳期，既是緩解供應商經營壓力、促進產業技術迭代的現實需要，也是企業完善內部治理、提升現代化管理水平的應有之義。」

寧德時代第一時間對「倡議」響應稱，「公司深知，產業鏈的健康穩定是行業高質量發展的根基，維護公平誠信的市場環境，保障供應商合法權益，是公司義不容辭的責任。」

此外，倡議也對採購交易諸多環節制定自律規範：在訂單簽訂環節上，規定單方違約需補償；在交付驗收環節上，強調壓縮驗收周期，杜絕拖延付款等。