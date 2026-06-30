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人民幣即期匯率上半年升值2.9% 官方控速率不控方向

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
人民幣即期匯率上半年升值2.9%。路透社
人民幣即期匯率上半年升值2.9%。路透社

6月最後一個交易日，人民幣對美元即期匯率下午盤收6.7852，較上一交易日上漲77個基點，累計今年上半年，人民幣對美元即期匯率升值2,038個基點，升值幅度達到2.9%。

人民幣中間價方面，6月30日人民幣對美元中間價6.8109，較上一交易日上漲66個基點，累計今年上半年，人民幣對美元中間價升值3.1%。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，年初以來，在美元指數小幅上漲3%左右的背景下，人民幣對美元不貶反升，主要推動因素包括外部經貿環境持續回穩，在全球AI投資熱潮等帶動下，大陸出口增速顯著加快，而中東局勢對大陸經濟影響不大，這些都對人民幣匯率提供重要支撐。實際上，自2025年10月底中美經貿磋商取得重要進展，外部經貿環境回穩後，人民幣即開啟了這一輪較快升值過程。

中金公司在2026下半年展望報告指出，面對能源價格上行、美元指數不弱以及中美利差拉大等多重不利因素的影響下，人民幣在2026年迄今保持升值態勢，對一籃子貨幣也走強，顯示出較強的韌性。

中金報告指出，人民幣強勢的原因主要來自出口的景氣和匯率預期變化之後企業結匯和套保意願的增加，在經歷了2025年的出口高增之後，2026年中國的出口又獲得關稅下調和新能源產品需求增加的新助力，這些都有助於結匯需求持續穩定在較高水準。而政策對於匯率升值的態度則更像是「控速率，不控方向」，下半年人民幣匯率有望在出口景氣的支持下繼續維持穩步走強的態勢。

華泰證券在2026中期展望報告中指出，效率提升進一步推升人民幣價值重估，並上調2026年底美元兌人民幣預測至6.58，由於人民幣和美元均偏強，所以人民幣有效匯率升值更多，雖然美伊衝突將在中長期加劇美元的公信力下降，但短期AI繁榮和油價帶動美國貿易條件上升等對美元形成支撐。

匯率 美元指數 人民幣匯率

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