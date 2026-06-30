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復甦力道脆弱…降幅下調 惠譽預測大陸2026新房銷售恐跌11%至13%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
國際信評機構惠譽評級最新報告指出，中國住宅房地產市場仍面臨調整壓力，並下修對2026年新房銷售的預測，預計全年新房銷售額將年比下降11%至13%。中新社
國際信評機構惠譽評級最新報告指出，中國住宅房地產市場仍面臨調整壓力，並下修對2026年新房銷售的預測，預計全年新房銷售額將年比下降11%至13%。中新社

國際信評機構惠譽評級最新報告指出，中國住宅房地產市場仍面臨調整壓力，並下修對2026年新房銷售的預測，預計全年新房銷售額將年比下降11%至13%，較此前預期進一步擴大。報告並提到，近期市場改善動能在5月轉弱，當前復甦仍較脆弱。

惠譽30日在微信公眾號發布報告指出，中國住宅房地產市場在年內可能仍將維持疲弱。惠譽現預計，2026年全年新房銷售額將年比下降11%至13%，較此前預期的7%至8%的降幅進一步下調。修訂後的預測代表降幅仍將小於2025年，但近期改善勢頭在5月轉弱，且當前復甦範圍有限，尚不足以扭轉行業整體走勢。

報告提到，相較2025年13%的降幅，今年預期跌幅略有收窄，反映出政策持續寬鬆、房企債務違約引發的蔓延風險有所減弱，以及銷售規模逐步趨近長期可持續水準。

然而，報告稱，近期銷售數據顯示，當前復甦仍較脆弱，尚未形成可持續態勢。2026年前五個月，新建商品住宅銷售額年比下降14.1%。其中，4月降幅由第一季的18.5%收窄至6.4%，但5月又擴大至9.5%。惠譽預計，6月至12月新房銷售額將年比下降9%至12%，反映市場動能不足。

報告認為，當前市場更多依賴局部韌性支撐，而非廣泛需求復甦。低線城市持續疲弱，使全國銷售仍依賴少數較強市場；同時，高線城市需求轉向更大面積、高總價產品，使價格相對更具韌性。

報告亦指出，二手房市場的擠壓加劇新房復甦不確定性。中指研究院數據顯示，2025年30個主要城市新房與二手房合計銷售額中，二手房占比約65%，較2024年的61%上升。2026年前兩個月升至72%，前五個月回落至69%，顯示部分住房需求轉向存量房交易，也可能反映售房資金未回流新房市場。此外，因交付風險仍存，購房者仍偏好已竣工項目。

政策方面，惠譽認為相關支持措施僅能帶來邊際改善，難以推動全面復甦。近期政策包括城市更新、危舊房改造擴大、住房「以舊換新」、土地與資產回購，以及公積金制度改革等，主要用於緩解首付與還款壓力並穩定部分需求，但對改善供需結構與修復市場信心的效果仍有限。

同時，房企投資仍偏弱，2026年前五個月住宅開發投資同比下降15.6%，新開工面積下降23.4%，行業分化持續。惠譽預計2027年商品住宅價格及銷售面積仍將進一步下行。

惠譽國際信用評等公司。路透
惠譽國際信用評等公司。路透

房地產 大陸 惠譽

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