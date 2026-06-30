中國宣布反傾銷措施 加拿大豌豆澱粉將徵保證金

中國商務部今天公告，對原產於加拿大的豌豆澱粉（豌豆粉）採取臨時反傾銷措施。

中國商務部在官網公布對原產於加拿大的豌豆澱粉反傾銷調查的初步裁定稱，調查機關初步認定，原產於加拿大的進口豌豆澱粉有傾銷問題，中國國內豌豆澱粉產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間有因果關係。

公告稱，中國將以保證金形式採取臨時反傾銷措施。自7月1日起，對所有加拿大公司徵收73.5%的保證金。

中國去年8月對原產於加拿大的進口豌豆澱粉發起反傾銷調查。中國商務部此前表示，這次反傾銷調查是應中國國內產業申請而發起，中國自加拿大傾銷進口豌豆澱粉的數量顯著成長，進口價格持續低於中國國內產品銷售價格，造成中國國內產業經營困難，處於虧損狀態。