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中歐成立貿易投資磋商機制 陸外交部：雙方互利共贏

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。路透社
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。路透社

大陸商務部長王文濤6月29日在歐盟總部與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議，並發表聯合聲明，確認成立磋商機制，下設貿易投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織等四個工作組，並設聯合監測機制。大陸外交部30日表示，中歐經貿本質是互利共贏，應透過對話妥處分歧。

大陸外交部30日舉行例行記者會，由發言人郭嘉昆主持。針對記者提問，歐盟委員會貿易和經濟安全委員會見了大陸商務部部長，雙方強調要透過對話來解決貿易爭端，中方對此有何評論？

對此，郭嘉昆指出，中歐是夥伴而不是對手，中歐經貿合作的本質是互利共贏，歐盟面臨的問題根源不在中國。他表示，解決雙方經貿關係的鑰匙在於深化中歐合作，實現共同發展。

郭嘉昆並強調，中方願與歐方加強溝通協商，本著平等、尊重、互惠原則，以建設性方式妥善處理貿易分歧，共同維護全球產供鏈穩定。

大陸商務部29日清晨發布新聞稿稱，當地時間6月29日在歐盟總部與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並發表聯合聲明，確認成立磋商機制，下設貿易投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織等四個工作組，並設聯合監測機制。雙方交換市場准入清單，同意逐步解決各自關切，並加強出口管制對話及知識產權與世貿組織合作，維護全球產供鏈穩定。

王文濤並就歐盟逆變器融資禁令、《網路安全法》修訂草案及《產業加速法》（Industrial Accelerator Act）等提出關切，強調中方願透過磋商機制與歐方對話，妥處分歧，推動貿易平衡。

路透報導，塞夫柯維奇強調，歐盟希望透過談判解決不斷擴大的貿易逆差問題。他說，「中國對歐盟的出口持續成長，而我們在中國的市場份額卻不斷萎縮。這種趨勢不可持續，維持現狀絕非可行之策」。

塞夫柯維奇並透露，王文濤邀請他10月訪問北京，他希望雙方貿易談判能在10月北京行之前取得實質成果。「我們認為，從現在到10月，雙方團隊有足夠的時間取得實際成果」。

外交部 大陸商務部 歐盟

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