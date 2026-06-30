外媒：陸收緊企業境外融資 傳限高息離岸發債

大陸持續收緊企業境外融資。彭博指出，知情人士透露，北京近期正勸阻企業以較高利率在境外融資，要求部分陸資投行避免承銷高收益率離岸債券，以抑制地方政府融資平台等主體的高成本借貸，並進一步防範逾千億美元境外債務風險。

知情人士指出，大陸國家發改委近期要求部分中資投行避免承銷收益率超過4%的離岸人民幣債券，以及收益率超過5%的美元債券。他稱，此舉旨在降低高成本融資和過度舉債現象，重點針對地方政府融資平台。截至目前，發改委尚未就相關消息回覆。不過，作為負責監管大陸企業境外融資的主管機構，發改委近年持續強化對外債發行的審查。

彭博稱，這反映出大陸正進一步收緊對地方融資平台債務風險的監管。作為地方政府重要的表外融資工具，融資平台長期承擔地鐵、水廠等基礎設施建設融資職能。儘管公開發行債券至今未出現違約，但近年來部分融資平臺發行的非公開固定收益產品已發生違約，引發市場擔憂。

與此同時，大陸企業正面臨境外債集中到期帶來的再融資壓力。彭博彙編數據顯示，今年剩餘時間內，大陸企業約有710億美元境外債到期；2027年到期規模將進一步攀升至逾1,300億美元，達到高峰。其中，僅地方融資平台未償還的境外債餘額就約達1,170億美元，顯示其海外融資規模仍然龐大。

知情人士稱，部分地方融資平臺獲批的境外發債額度已被下調，用於置換境外債務的發債規模減少10%至20%。知情人士還透露，一家國有企業近期不得不通過成本更高的短期銀行貸款填補資金缺口。

此前，大陸已持續收緊境外融資審批。知情人士今年4月曾稱，發改委目前審批期限一年及以上的境外債券和貸款額度，通常需要四至六個月時間。此外，大陸監管機構近期也在境內信用債市場加強風險管理。

彭博近期曾報導稱，中國人民銀行（大陸央行）正推動評級機構重新評估部分發債主體是否仍符合AAA評級標準。這是迄今最明確的一項措施，旨在緩解中國地方債市場AAA評級過度集中的現象，提高信用評級的區分度。