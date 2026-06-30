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賣不動了！Toyota大陸銷量5月跌幅擴大至逾3成

聯合報／ 大陸中心／即時報導
Toyota在中國新車銷售已連續四個月衰退，且衰退幅度呈逐月擴大之勢。路透
Toyota在中國新車銷售已連續四個月衰退，且衰退幅度呈逐月擴大之勢。路透

日系汽車大廠在中國市場已遭遇明顯困境。據上海第一 財經報導，豐田汽車（Toyota）6月29日公布5月產銷數據顯示，Toyota當月在中國市場銷量為10萬2299輛，較去年同期相比大幅衰退31.7%，比起前月也下滑3.9%。

第一財經指出，這意味著，Toyota在中國5月銷量不僅年比跌幅遠超行業平均水準（-22.1%），月比也與大盤逆向而行（行業月比+9.2%），顯著跑輸大盤。

這是Toyota連續第四個月年比下滑。今年2至5月，Toyota在中國銷量分別為8萬2471輛、14萬2706輛、10萬6479輛和10萬2299輛，年比跌幅分別為13.9%、8.0%、25.4%和31.7%，呈逐月擴大之勢。

Toyota在月度報告中稱，嚴峻的市場環境（包括汽油價格上漲）持續存在，導致銷量年比下降。

第一財經表示，在高油價壓力下，中國國內車市結構性分化特徵尤為突出。5月新能源汽車零售達95萬輛，市場滲透率攀升至62.9%，連續兩月站穩60%以上。燃油車零售僅56萬輛，年比大跌39%。

中國進口車市場同樣延續頹勢。大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文顯示，2026年5月進口車達3.8萬輛，下滑19%；1至5月進口汽車16萬輛，年比下降11%。

盡管雷克薩斯（LEXUS）在進口豪車市場中表現相對穩健，保持進口豪車第一位置，但5月進口雷克薩斯僅賣出1萬543輛，年比下滑幅度達到38%。

乘聯分會最新數據顯示，2026年5月，日系品牌在中國零售銷量15萬8081輛，年比下滑35.3%，市場份額跌至10.5%。在中國市場，日系車銷量已連續7年下滑、本田已連續5年下滑，Toyota在中國銷量自2023年來也持續出現下滑。

上海 大陸

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