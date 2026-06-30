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受中美科技博弈波及 阿里、騰訊等陸企失去美遊說代表

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊大陸科技企業在華府的政策活動空間，導致多家主要遊說機構相繼終止與阿里巴巴、騰訊等企業的合作。美聯社
彭博報導，美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊大陸科技企業在華府的政策活動空間，導致多家主要遊說機構相繼終止與阿里巴巴、騰訊等企業的合作。美聯社

美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊大陸科技企業在華府的政策活動空間，導致多家主要遊說機構相繼終止與阿里巴巴、騰訊等企業的合作。分析認為，華府此舉凸顯中美科技競爭正從產業與市場層面延伸至制度與政策遊說領域。

彭博報導，根據6月30日生效的一項新法，美國五角大樓將被禁止與特定遊說者代表的公司合作。這些遊說者如果同時被五角大樓因「涉嫌援助中國軍方」而列入黑名單的實體服務，將觸發合作禁令。這項條款正迫使華盛頓的遊說企業在代表大陸企業與服務美國國防承包商之間做出二選一的抉擇。

美國知名公關機構如Brownstein Hyatt Farber Schreck、Mercury Public Affairs和MO Strategies等，在6月29日及過去一周發布了一系列的申報文件。文件顯示，阿里巴巴近期流失五家遊說公司，騰訊則流失四家。這些機構此前均曾為這兩家大陸科技巨頭提供代理服務。

針對五角大樓「中國涉軍企業清單」（即1260H清單）相關新規，MO Strategies負責人Marty Obst表示，公司將全面遵守五角大廈相關政策。不過，其餘公司及五角大廈皆暫未回應評論。

對此，阿里巴巴日前已對五角大樓提起訴訟，尋求將其從黑名單中移除。阿里巴巴在訴狀中指出，新的遊說限制「已導致數家遊說機構和個人表明，他們將終止與阿里巴巴的合作關係。」報導稱，代表阿里巴巴的Sidley Austin與Greenberg Traurig，以及Holland & Knight也已停止相關遊說業務，但仍可提供法律服務。

分析指出，華府一連串的舉措，凸顯五角大廈黑名單已成為中美科技競爭的重要工具，尤其是在半導體、AI、機器人與無人機等先進科技領域。美國政府近期更新1260H清單，目前該清單企業數量已從數年前的20家增至188家。

美國供應鏈分析公司Exiger高層認為，過去由於缺乏直接的合規要求，業界並未對1260H清單給予關注，但如今情況改變，現在已成為實質約束工具，美國國會與美國總統川普政府正以其作為對華限制基礎。

此外，報導指出，對阿里巴巴而言，在華盛頓失去政府事務代表發生在一個尤為敏感的時刻。美國Anthropic正指控阿里巴巴涉嫌使用數千個虛假賬戶發起大規模行動，「非法」訪問其Claude模型。

騰訊 阿里 阿里巴巴

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