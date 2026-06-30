AI投資帶動 大陸6月製造業PMI重返擴張區間回升至50.3

大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI），顯示製造業PMI回升至50.3，相較上月升0.3個百分點，重返擴張區間，優於市場預期。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，6月製造業生產經營活動較上月加快，市場需求有所改善。她並指，高技術製造業PMI為53.5，比上月上升0.6個百分點，明顯高於製造業總體，高端製造發展持續向好；裝備製造業與消費品行業PMI分別為52.5及50.2，比上月分別上升0.4及0.5個百分點；高耗能行業PMI為47.1，與上月持平。

路透分析，大陸6月製造業回升主要仍由高科技出口支撐，尤其是AI相關投資帶動的半導體與自動資料處理設備需求，但傳統製造業與內需動能仍相對疲弱。分析人士指出，在出口維持韌性、內需偏弱的情況下，經濟結構呈現分化格局，部分產業受惠於全球科技需求擴張，而房地產與消費相關產業則持續承壓。

另，路透此前一日報導，市場預期6月製造業活動僅呈現小幅擴張，經濟學家預測官方PMI為50.1。路透認為，全球AI投資帶動高科技出口需求，部分抵消外部衝擊，但庫存回補動能減弱，內需仍偏弱。

報導亦指，大陸近期出口增長集中於晶片及自動資料處理設備等高科技產品，而家具等傳統商品增幅有限；5月零售銷售出現三年多來首次下滑，新屋價格跌幅加劇。市場預期民間調查機構RatingDog製造業PMI將於7月1日公布，預估由51.8降至51.6。

大陸國家統計局最新數據顯示，從企業規模看，大型企業PMI為50.7，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點；中型企業PMI為50.5，比上月上升1.9個百分點，高於臨界點；小型企業PMI為48.2，比上月下降0.3個百分點，低於臨界點。

從分類指數來看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數與新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數及供應商配送時間指數則均低於臨界點。其中，生產指數為51.4，比上月上升0.2個百分點，顯示製造業生產活動擴張加快；新訂單指數為51.2，比上月上升1.3個百分點，顯示市場需求回升。

至於原材料庫存指數為48.4，比上月下降0.2個百分點，顯示主要原材料庫存量繼續下降；從業人員指數為48.5，比上月下降0.1個百分點，顯示企業用工景氣度略有回落；供應商配送時間指數為49.9，比上月上升0.7個百分點，仍低於臨界點，顯示原材料供應商交貨時間略有放慢。