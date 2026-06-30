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郭文貴涉巨額詐騙 被判刑30年沒收283億元

中央社／ 台北30日電

流亡美國的中國富商郭文貴，29日被美國紐約曼哈頓法院判處30年有期徒刑，並被沒收8.89億美元（約新台幣283億元）的非法所得作為賠償。法官指控，郭文貴利用支持中國民主的人士詐騙牟利，涉案金額高達10億美元，且毫無悔意。

美聯社報導，曼哈頓法院法官托瑞斯（AnalisaTorres）在宣判庭表示，郭文貴利用那些「希望為中國帶來民主的人」以騙取他們的金錢，供自己過著極盡奢華的生活。而據法院調查，遭郭文貴詐騙的人數超過1000人。

報導提到，郭文貴在法官宣判前抱怨自己在獄中的待遇，聲稱自己開庭當天29日清晨曾被送醫救治，且在從監獄帶往法院的路上不斷嘔吐，還當庭用衛生紙擦拭嘴部。而檢察官則指控他裝病，且故意誇大病情。

但當法官托瑞斯詢問案件本身時，郭文貴僅以「我來美國的原因，就是要摧毀中國共產黨」一語簡短回應。

根據報導，托瑞斯當庭朗讀了多封受害者的來信內容。信中描述，他們因聽信郭文貴的說詞而投入畢生積蓄，結果因此陷入嚴重焦慮與羞愧，甚至遭到家人責怪及疏遠。

托瑞斯在宣判時表示，郭文貴對自己的行為毫無悔意，甚至「令人難以置信地堅稱自己的行為沒有造成任何損失，也沒有傷害任何人」。此外，郭文貴還曾煽動支持者去騷擾、恐嚇那些敢公開反對他的人。

郭文貴因此獲判30年有期徒刑，並被沒收8.89億美元的非法所得作為賠償。而美國檢察官先前在起訴郭文貴時，也向法院求刑至少30年，理由是他在2018至2023年 間犯下「令人震驚」的詐欺罪行，摧毀了數百人的人生，使無數受害者及其家庭在財務、情感與心理上遭受重創。

檢方指控，郭文貴透過非法所得過著「極度奢華、放縱享樂」的生活，其中包括購買豪宅、遊艇、賽車、名牌服飾、高級家具等。至於陪審團則認定，郭文貴被檢察官指控12項罪名中，有9項成立。

郭文貴出身中國房地產業，2014年逃往美國並申請政治庇護，並在社交媒體廣泛發布文章及影音，以反共及中國政商關係揭弊者自居，一度受到海外中國異議人士歡迎，甚至在中國國內也有支持者。隨後中國方面便指控郭文貴涉及行賄、擄人勒贖、詐欺等罪。

然而，郭文貴便以反共需要媒體發聲為由，於2020年創辦GTV Media Group，以此吸金3億多美元，但此後就被投資人指控涉及詐騙，引起美國司法單位注意而展開調查，郭文貴的相關行徑自此逐漸曝光。

美國 托瑞斯 郭文貴

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