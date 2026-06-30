時隔10年 中德同意重啟雙邊經濟合作聯委會機制

根據大陸商務部30日清晨發布的新聞稿，大陸商務部長王文濤當地時間6月28日在布魯塞爾會見德國經濟部長萊歇，雙方一致同意，重啟「中德經濟合作聯委會機制」，並就盡早召開聯委會下一次會議保持溝通。

「中德經濟合作聯委會」是中德兩國政府間歷史最悠久、層級最高的核心經貿磋商機制。該機制為‌正部級架構‌，於1979年10月正式設立，1980年8月在北京召開首次會議，迄今已召開過16次會議。公開資料顯示，前一次中德經濟合作聯委會會議是2016年11月1日在北京召開。

根據大陸商務部官網資料，今年6月11日，大陸商務部副部長凌激在柏林德國工商大會出席「共享大市場．出口中國」德國專場活動並致辭，德國經濟部國務秘書斯特芬（Thomas Steffen）也到會並致辭。斯特芬當時即表示，中國是德國的重要貿易夥伴，德方致力於與中方發展穩定、平衡、可持續的經貿關係，德中雙方將盡快重啟德中經濟聯委會機制，通過政策對話為兩國企業創造可預期的合作環境。

王文濤28日會見萊歇時表示，中德互為彼此重要經貿合作夥伴，兩國經濟深度互嵌，利益深度交融。他強調，中歐經貿關係的本質不是零和博弈，而是互利共贏。在當前形勢下，保持中歐經貿關係總體穩定具有全球性意義。

萊歇則稱，德國政府和經濟界高度重視對華合作。德方願同中方建立互信、平衡、可持續的夥伴關係，進一步深化貿易投資、供應鏈、人工智慧等領域合作，實現共同增長。

新聞稿稱，中德雙方一致同意，重啟中德經濟合作聯委會機制，並就盡早召開聯委會下一次會議保持溝通。雙方將在聯委會框架下成立貿易投資工作組和產業合作工作組，分別以政策溝通和政企對話為工作重點。此外，雙方同意立即啟動出口管制技術層面磋商，以平衡解決各自關切。