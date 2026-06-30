中歐正式設立貿易投資磋商機制 下設貿易平衡等4工作組

大陸商務部長王文濤當地時間6月29日在歐盟總部與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明，雙方確認正式成立中歐貿易投資磋商機制，下設貿易投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織等四個工作組，並設立聯合監測機制。

大陸商務部30日清晨發布新聞稿稱，雙方交換了市場准入清單，同意推動逐步解決各自關切。雙方充分肯定了中歐出口管制對話取得的積極進展，同意加強對話，進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定。雙方同意進一步加強知識產權和世貿組織框架內的合作和交流。

王文濤還就歐盟逆變器（變流器）融資禁令、《網路安全法》修訂草案和《產業加速法》（Industrial Accelerator Act）等問題提出關切。

王文濤強調，中國不是歐盟面臨問題的根源，而是解決問題的夥伴。歐方相關經貿工具及對華限制措施嚴重影響中歐正常經貿合作和全球產供鏈穩定，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。中方願意通過中歐貿易投資磋商機制，加強與歐方對話磋商，妥處分歧摩擦，促進務實合作，推動中歐貿易向上平衡。

路透報導，塞夫柯維奇強調，歐盟希望透過談判解決不斷擴大的貿易逆差問題。「中國對歐盟的出口持續成長，而我們在中國的市場份額卻不斷萎縮。這種趨勢不可持續，維持現狀絕非可行之策，」他說。

塞夫柯維奇並透露，王文濤邀請他10月訪問北京，他希望雙方貿易談判能在10月北京行之前取得實質成果。「我們認為，從現在到10月，雙方團隊有足夠的時間取得實際成果」。

根據大陸商務部公布的中歐貿易投資磋商機制聯合聲明，王文濤和塞夫柯維奇授權官員就四個工作組保持溝通，並同意2026年秋季再次舉行部長級會議。

聲明稱，會議期間，雙方還同意建立聯合監測機制，交換貿易數據，監測貿易流向並開展相關技術工作，以提高透明度，增進互信，並管控貿易摩擦。

聲明還提到，雙方一致認為，擴大市場准入有助於平衡貿易關係；雙方注意到中歐出口管制對話圍繞稀土、其他關鍵原材料和礦物已經取得了積極成果，願加強該領域對話。

聲明表示，中歐雙方強調有必要加強在世貿組織中的合作，推動世貿組織改革取得實質性進展，提高世貿組織的權威性和有效性；雙方認可中歐知識產權工作組建設性交流是中歐知識產權技術層面討論的主渠道，討論並同意解決一系列系統性知識產權問題，提高知識產權保護和執法的效率、公平和透明度。