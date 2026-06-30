吉林 具身智能產業 拚規模化落地

吉林省吉翼具身智能機器人有限公司（簡稱「吉翼智能」）廿七日在長春發布工業質檢機器人、商業服務機器人等多款新產品。吉林具身智能產業，正加速從研發驗證邁向規模化落地。

中新社報導，工業質檢機器人「質檢家」主打汽車線束智能檢測。發布會現場，「質檢家」與三名資深質檢員開展同台實測比拚。目前，該機器人已在車企完成上千小時連續作業，累計檢測汽車線束超過一萬條。

吉翼智能董事長王超表示，相比展示機器人舞蹈等演示性功能，企業更聚焦機器人在真實產線穩定的實戰能力。

他介紹，依託吉林省積澱深厚的汽車零部件精密製造產業與成熟配套製造體系，企業首款工業質檢機器人從立項到落地真實產線僅耗時八個月。

此次吉翼智能集中發布新品，是吉林省具身智能產業提速發展的縮影。不久前舉行的第三屆長春國際光電博覽會上，吉林省仿生機器人創新中心推出四足機器人「逐日」、「追月」；風火輪特種具身機器人（吉林）有限公司發布防爆機器人系列產品。七月，一汽機器人首台中試整機將完成下線並對外發布，項目依託成熟汽車產線開展整機可靠性驗證，將汽車精密製造工藝復用至機器人整機製造環節。

一系列新品集中亮相，推動吉林省本土具身智能產品加快覆蓋工業製造、特種巡檢、商業服務等多元應用場景。今年六月，中韓（長春）國際合作示範區牽頭成立的東北亞具身智能創新合作聯盟，進一步拓寬了區域產業協同與東北亞國際合作空間。

吉林大學經濟學院院長丁一兵認為，目前，具身智能產業已經走出技術驗證階段，進入規模化落地關鍵窗口期。依託省內完備的汽車製造產業基礎與豐富應用場景，吉林正推動具身智能與先進製造深度融合，以此加快培育新質生產力、打造全新產業增長極。