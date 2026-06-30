新疆 亞歐博覽會 外商尋甜蜜商機

正在新疆烏魯木齊舉辦的第九屆中國—亞歐博覽會（簡稱「亞歐博覽會」）上，海外參展商攜俄羅斯蜂蜜、馬來西亞榴槤、韓國飲品等參會，尋覓「甜蜜」商機，吸引眾多消費者選購。

中新社報導，「我們帶來的蜂蜜、餅乾、巧克力等非常受歡迎，每天的銷售額達五萬元（人民幣，下同）」。俄羅斯參展商捷普利亞科夫．德米特里說，新疆的甜食市場廣闊，他很看好這裡的消費潛力，未來計畫加大與本地市場的對接和產品投放。 他特別提到，新疆作為面向亞歐大陸的樞紐，不僅為中國產品進入俄羅斯和中亞市場提供了便捷通道，也讓「俄羅斯的香甜」更快送達中國消費者手中。

此次，馬來西亞華人吳索權帶來冷凍榴槤及咖啡、拉茶、巧克力等衍生品，覆蓋多種消費場景，日銷售額超一萬元。

「這些年，我們打通了種植、加工與品牌運營的全產業鏈，已在中國東南沿海完成市場布局」。吳索權表示，此次來新疆參展，讓他進一步了解新疆面向中亞、輻射歐洲的地緣優勢，計畫持續參展以拓展亞歐市場。

韓國「九○後」參展商鄭成柱，攜五十餘款韓國飲品原料亮相亞歐博覽會。「韓國飲品在中國已有一定市場基礎，但我們仍希望讓更多中國乃至亞歐國家的消費者，嘗到更新鮮地道的韓國風味」。

鄭成柱表示，日漸成熟的中歐（中亞）班列不僅能將中國商品源源不斷送達中亞與歐洲，也助力韓國商品借道拓展亞歐市場。他們已經有意向在烏魯木齊市設立區域分公司，面向中亞國家發展跨境電商，依託新疆的樞紐優勢和中歐（中亞）班列的便捷通道，讓韓國飲品能更快送達消費者手中。