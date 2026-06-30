海峽中山論壇登場 今年青年占比最高

適逢孫中山誕辰一百六十周年，第六屆海峽中山論壇於六月二十八日在廣東中山孫中山紀念堂盛大舉行開幕典禮，來自兩岸、港澳各界近二千名嘉賓齊聚一堂，圍繞大灣區產業優勢等議題深入交流，共享大灣區產業發展機遇。

開幕當日同步完成大陸全國台企聯與中山產業合作備忘錄簽署，雙方正式建立長期交流機制，未來將持續推動產業參訪、廠商媒合、技術交流等合作，為台商布局發展搭建穩定通道。

台企聯常務副會長韓螢煥表示，「透過論壇走訪當地產業聚落，深中通道徹底翻轉過往交通受限的困境，快速串聯深圳研發資源與中山充足產業用地，完整上下游供應鏈，能夠充分協助台資廠商推動智慧產線改造、完成產業轉型。」他提到，過去往返深中耗時冗長、產業串聯不易，如今時距大幅壓縮，貨運、人員調度更為靈活，後續也將號召台灣各產業工會、廠商組團前來中山考察，拓展技術合作與擴產空間。

扎根中山三十餘年的中山市台商協會會長陳世岳分享在地經營觀察，「昔日往返深中需耗費數小時，如今僅半小時便能互通，企業不用重複設置跨城分廠、倉庫，可將資源集中投入研發與市場拓展。」他指出，中山近年釋放大量全新產業用地，搭配運作卅三年的成熟台商社群，不僅適合傳統製造業更新產線、數位升級，也非常適合新創團隊落地布局、拓展營運規模。

同為台企聯常務副會長、深耕五金塑膠產業多年的翟所領也在論壇中肯定中山的產業環境。他說，「中山長年累積超過一千五百家台資廠商，橫跨精密加工、電子、輕工等多元領域，許多老牌企業長期穩定經營、持續擴張，是台灣廠商前來布局最真實的成功參考案例」。

據悉，海峽兩岸中山論壇自二○一○年創辦、每三年舉辦一屆，經長期深耕已成為兩岸產業往來、廠商交流的重要平台。本屆是歷屆中山論壇中規模最大、台灣民眾參與面最廣、青年占比最高的一屆。活動組織開展一場開幕式（主論壇）、二場分論壇、九項交流活動。兩場分論壇將於二十九日分別在中山大學和中山市同步舉行。