亮點增多 1至5月社會物流總額平穩增長

中國物流與採購聯合會廿八日發布數據顯示，一至五月全國社會物流總額一四六點六萬億元人民幣，按可比價格計算同比增百分之五點二。中國物流運行延續總體平穩、向優提質的發展態勢。

中新社報導，分析稱，在總體規模保持平穩增長的同時，新舊動能加速切換，高附加值、新興領域物流需求增速顯著快於傳統基礎物流，成為拉動物流需求穩步增長的核心力量。一至五月，工業品物流總額同比增長百分之五點四。電子器件製造、專用設備、汽車出口等產業規模持續擴大，帶動對應領域物流需求穩步釋放，推動物流需求持續向產業鏈高附加值升級。

同期，進口物流總額同比增長百分之二點六。單位與居民物品物流總額同比增百分之四，居民消費物流總體保持韌性，直播電商等新業態形成新增長點。

一至五月，再生資源物流總額同比增百分之五點四。循環經濟相關物流需求持續釋放，動力電池回收、工業固廢資源化利用等細分領域物流規模持續擴大。同時，產業綠色低碳轉型持續深入，帶動綠色製造相關物流需求穩步增長。

分析認為，當前物流運行仍面臨傳統需求偏弱、行業盈利承壓等挑戰，持續穩定增長基礎仍需鞏固。但二○二六年以來，中國物流運行的結構性亮點持續增多，高端製造、綠色循環、跨境物流等新動能成長勢頭良好，物流金融等模式創新加速落地，企業轉型提質加快。