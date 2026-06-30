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擴大內需 陸推新政 搶攻汽車後市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸商務部等九部門近日印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》，同步公布汽車流通消費改革試點城市名單。覆蓋汽車改裝、維修、租賃、賽事和房車露營、傳統經典車等六大領域。大陸全國共確定四十個汽車流通消費改革試點城市。 　　

中新社報導，商務部副部長盛秋平廿三日在國新辦發布會上表示，圍繞汽車使用形成的後市場，是一個萬億元（人民幣）產業，已成為惠民生和擴消費的新藍海。最新數據顯示，中國汽車保有量已達三點七億輛。汽車類商品零售額占社會消費品零售總額的比重約為百分之十。汽車銷量連續十七年位居全球第一。

汽車後市場長期存在監管模糊、標準缺失、業態受限等深層問題，如改裝遊走灰色地帶、房車出行受通行與用地雙重約束、跨區域租賃配套不完善等，致使萬億級消費潛力長期被壓抑。 　　

中國汽車流通協會副會長王都近日表示，「汽車流通消費改革是培育壯大汽車後市場消費、打通汽車全鏈條消費卡點堵點的核心抓手，兩項政策相輔相成」。 　　

國研新經濟研究院創始院長朱克力接受央廣網採訪時說，從長期來看，行業盈利重心將從新車銷售逐步向後市場服務轉移，進而催生配套零部件、線下運營、文旅融合等產業集群，打通消費閉環，實現製造端與服務端的均衡發展，改變過去單一依賴新車銷售的增長模式。 　　

人民日報客戶端文章指出，年輕一代消費者更加注重個性化表達與體驗式消費。這些措施回應了市場關切，為各類經營主體提供清晰預期，有助於進一步激發市場活力。 　　

新政引發包括業界與消費者廣大關注，「後市場的意義在於，它更像是圍繞車主生活方式做經營」，「未來，買車僅僅是消費起點，車輛十幾年的使用周期，是產業盈利和消費增長的核心戰場」……在抖音、小紅書、微博等社交媒體以及懂車帝、汽車之家等行業平台上，車主與汽車愛好者議論紛紛，多條平台熱搜獲得幾百萬次閱讀量。

二十一世紀經濟報道文章認為，一場從「管控增量」向「優化存量」轉型的汽車消費變革正駛入快車道。從放寬購買的限制到便利二手車交易，從汽車以舊換新到後市場藍海，汽車消費領域正迎來制度的重塑。 　　

大陸

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