大陸冷氣機 歐洲大熱銷

歐洲遭遇罕見熱浪，部分地區氣溫突破攝氏40度，帶動當地冷氣、風扇、製冰機等降溫產品需求大增。大陸家電品牌美的集團旗下移動分體式冷氣機在多國賣到缺貨，二手價格一度飆至原價兩至三倍；義烏、寧波等地降溫用品出口訂單明顯升溫。

香港經濟日報報導，這次熱浪席捲西歐及南歐大部分地區。在這波熱浪下，家用冷氣機需求急升。

報導指，美的PortaSplit移動分體式冷氣機在多國熱賣，歐盟多國線上線下通路已全面缺貨。此消息也刺激美的集團昨（29）日股價勁揚。

歐洲大量歷史保護建築及老式住宅，長期難以安裝傳統分體式冷氣，因為安裝可能破壞建築外立面，人工費也可能高達逾1,000歐元（約台幣3.6萬元）。美的這款移動分體式冷氣機透過窗戶支架固定室外機，消費者無需工具即可自行安裝，成為熱賣關鍵。

該款產品官方零售價約749至849歐元（約台幣2.7萬至3.1萬元）。由於供不應求，二手市場價格被炒高，部分平台售價高於全新機，溢價一度達原價兩至三倍，甚至有報導稱炒價到5,000歐元（約台幣18.2萬元）。