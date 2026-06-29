江蘇台商新篇章2／大茂堤維西 攻機器人賽道

大陸汽車行業進入整合期，專注汽車照明系統的研發、製造與銷售，且深耕內需市場的大茂堤維西董事副總經理簡聰丞表示，先進製造業是大陸近幾年強抓的產業方向，公司從這個行業裡持續接觸到新的賽道，目前也進入到機器人領域，已經拿到一個機器人項目，並正在生產。

簡聰丞看好未來五年機器人的快速增長，「這是必殺必勝之地，堤維西願意參與競爭，而且也具備競爭能力。」

雖然大陸汽車行業現在進入到整合期。但簡聰丞認為，在未來五年大陸的機會還是比較多，所以堤維西（1522）還是會持續在汽車的行業。「堤維西可以跟這麼多家車廠配合，包括跟華為合作，顯示出堤維西是尋找最優質車企一起做配合，做長期戰略合作。」

簡聰丞指出，大茂堤維西以大陸為根基，面向全球，所以車企怎麼走，大茂堤維西就跟著走，研發經費比重會持續增加，且現在所有的設計，以及跟各大車企配合，大部分都在大陸這邊做決定。

車燈不僅只有照明，而且還可以很AI。簡聰丞舉例，車燈其實不僅只有照明，還能有互動，例如要倒車時，剛好後面有人經過，車燈就會感應到並發出聲音提醒路人「這部車要倒車了」，所以AI可以搭配整個電機的運作，因此在AI智慧上其實有無限可能。

著眼大陸共建「一帶一路」倡議帶來的機會，大茂堤維西已在重慶設立研發中心和生產基地，每年透過渝新歐鐵路，運送44萬套燈具到歐洲。包括凱迪拉克、福特、捷豹、智己、長安、深藍、問界、蔚來、阿維塔的尾燈，都是出自大茂堤維西。

堤維西目前在全球有15個全球營運中心、銷售據點、物流中心及生產製造據點。