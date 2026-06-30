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長鑫存儲奪騰訊千億大單 傳同步洽談合作阿里雲、字節跳動等大咖

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
長鑫存儲據報已與騰訊簽署長期供貨協議。圖／取自長鑫存儲官網
長鑫存儲據報已與騰訊簽署長期供貨協議。圖／取自長鑫存儲官網

大陸記憶體製造商長鑫存儲（CXMT）據報已與騰訊簽署長期供貨協議，總金額超過人民幣200億元（約新台幣938億元）。這項協議涵蓋伺服器用DRAM晶片供應，時間點正值長鑫存儲推進科創板上市之際。

路透引述知情人士報導，長鑫存儲已與騰訊簽署一項多年期DRAM供貨協議，目前還不清楚這項協議是否包含高頻寬記憶體（HBM）。據了解，長鑫存儲已實現‌HBM3樣品交付，並啟動小批量試產，目前尚未進入國際主流大廠的穩定批量供貨階段，主要面向‌華為等大陸國內AI晶片廠商送樣驗證 。

長鑫存儲成立於2016年，具政府支持背景，被視為大陸推動DRAM自主化的代表企業。全球DRAM市場長期由南韓與美國企業主導，長鑫存儲則是大陸在這一領域建立本土供應能力的關鍵廠商。

知情人士透露，長鑫存儲也正在與其他大陸大型網路公司洽談類似合作。根據長鑫存儲IPO招股書，騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想與小米都是其主要客戶。

此外，據英國金融時報近日報導，美國蘋果公司正在積極遊說川普政府，希望獲得官方批准，以便能夠從中國大陸記憶體晶片製造商長鑫存儲採購DRAM晶片。

分析師指出，蘋果此舉並非為了壓低成本，而是為管理2027年全球DRAM斷貨的風險。

長鑫存儲長期被認為在技術上落後於三星電子、SK海力士等全球DRAM龍頭，但近年受惠於記憶體景氣上行，業績快速成長。

報導稱，騰訊與長鑫存儲的供貨協議，也反映大陸科技供應鏈正在轉向。全球記憶體供應吃緊之際，大陸網路巨頭正加快鎖定本土記憶體業者，以降低供應風險。

長鑫存儲目前是全球第四大DRAM製造商，2025年市占率約7.7%。受惠於記憶體價格上漲，該公司今年第1季營收達人民幣508億元，年增700%；淨利人民幣250億元，扭轉去年同期虧損人民幣16億元的局面。

知情人士表示，長鑫存儲正積極擴充產能，以把握這波記憶體上行周期。除現有上海廠聚焦HBM封裝外，長鑫存儲已開始在上海興建新的DRAM工廠。

長鑫存儲目前在合肥有兩座12吋DRAM晶圓廠，在北京有一座晶圓廠，合計月產能約30萬片晶圓。知情人士稱，隨著上海新廠和其他新增產能投產，長鑫存儲DRAM晶圓月產能將倍增至約60萬片。

騰訊 晶片 人民幣

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