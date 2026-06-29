大陸加快推出首個硫磺期貨 最快今年第4季掛牌

大陸據報正計畫今年推出首個硫磺期貨合約，以協助市場對沖價格波動風險，並提升大陸在全球硫磺貿易中的定價影響力。知情人士稱，大連商品交易所最快可能於今年第4季掛牌硫磺期貨合約，但具體時間表尚未敲定，且仍需取得更多審批。

據路透29日報導，兩名知情人士透露，大連商品交易所正在推進硫磺期貨合約上市計畫。其中一名知情人士表示，大連商品交易所早已規畫推出硫磺期貨合約，但伊朗局勢加劇價格波動，也凸顯市場對避險工具的需求，因此相關籌備工作近期加快。

大陸是全球最大的硫磺消費國，每年約有一半供應仰賴進口。不過，大陸海關數據顯示，今年前5個月，大陸硫磺進口量較去年同期減少超過一半。

硫磺主要用於製造肥料，也用於銅礦開採、鎳精煉及其他工業領域。報導指出，硫磺價格近年已持續上漲，而伊朗局勢進一步放大市場波動，主因是全球約一半海運硫磺供應需經過荷莫茲海峽。

上海有色金屬網數據顯示，大陸華東地區固體硫磺現貨價格本月稍早一度升至每公噸人民幣1萬1850元（約新台幣5.6萬元），創歷史新高。隨著硫磺恢復通過荷莫茲海峽運輸，價格上周五回落至每公噸人民幣9043.5元（約新台幣4.2萬元），但仍較去年同期高出292%。

華泰期貨分析師上周五在報告中指出，硫磺期貨合約有助於企業用戶對沖未來價格劇烈波動風險。報告提到相關推出計畫，但未列出具體時間表。

分析師並指，硫磺期貨合約也有助於產業在交易所建立更透明的商業庫存，強化供應韌性，並提升大陸在全球硫磺貿易中的定價能力。