歐洲熱浪催生降溫商機 大陸「這款」冷氣賣到缺貨

歐洲多地近日遭遇罕見熱浪，部分地區氣溫突破40℃，帶動當地冷氣、風扇、製冰機等降溫產品需求大增。大陸家電品牌美的集團旗下移動分體式冷氣機在多國賣到缺貨，二手價格一度飆至原價2至3倍；義烏、寧波等地降溫用品出口訂單也明顯升溫。

香港經濟日報報導，這次熱浪席捲西歐及南歐大部分地區。法國巴黎戶外曾測得45℃高溫，西班牙、德國等地也突破40℃，估計超過1億歐洲人處於35℃以上高溫環境。報導稱，西班牙短短4天內有212人因高溫離世，義大利、法國也接連傳出熱死個案；上萬所學校被迫調整教學安排，甚至停課。比利時部分未裝冷氣的列車縮減班次，夜間高溫也加劇中暑風險。

在這波熱浪下，家用冷氣機需求急升。報導指，美的PortaSplit移動分體式冷氣機在多國熱賣，歐盟多國線上線下通路已全面缺貨。此消息也刺激美的集團29日股價顯著上揚，一度升5.7%。

歐洲大量歷史保護建築及老式住宅，長期難以安裝傳統分體式冷氣，因為安裝可能破壞建築外立面，人工費也可能高達逾1000歐元（約台幣3.6萬元）。美的這款移動分體式冷氣機透過窗戶支架固定室外機，消費者無需工具即可自行安裝，成為熱賣關鍵。

該款產品官方零售價約749至849歐元（約台幣2.7萬至3.1萬元）。由於供不應求，二手市場價格被炒高，部分平台售價高於全新機，溢價一度達原價2至3倍，甚至有報導稱炒價接近5000歐元（約台幣18.2萬元）。有奧地利消費者在社群平台表示，連續2天在當地搜尋仍買不到；也有外國旅客利用大陸240小時過境免簽政策，專程赴大陸採購並托運回國。

大陸海關數據顯示，今年前5個月，大陸對法國、荷蘭、比利時等西歐國家的冷氣機出口額年增翻倍；對西班牙、葡萄牙、德國等地出口額也錄得雙位數增幅。除美的外，三星、LG、三菱電機等亞洲品牌製冷產品也普遍出現雙位數增長。

面對歐洲需求增加，美的冷氣機海外業務負責人表示，位於廣東順德的生產基地已全面進入「加班加產」模式，產品主要透過中歐班列加急輸送至歐洲市場。該負責人稱，美的今年在西歐市場冷氣銷售增長強勁，法國、西班牙、德國及英國等過去冷氣普及率較低的市場，銷售年增幅均超過70%。

大陸格力電器也透露，旗下移動冷氣極為搶手，代理商庫存幾乎清零；TCL冷氣機事業部高層也表示，歐洲部分冷氣機產品已經賣斷貨。

此外，在有「世界超市」之稱的浙江義烏國際商貿城，各類創意降溫用品受到海外採購商青睞。據央視財經報導，當地企業針對遮陽防曬產品持續升級，不只強調降溫效果，也加入噴霧、風扇等設計，以適應歐洲市場需求。

數據顯示，今年1至5月，義烏跨境電商總交易額達人民幣811.75億元（約台幣3800億元），年增10.23%。在浙江寧波，一家企業國際貿易總監鄭黎表示，今年前5個月，該公司銷往歐洲的製冰機出庫量較去年同期增長超過70%，占銷售總量約15%。

市場分析人士認為，隨著歐洲升溫速度持續高於全球平均水準，當地民眾對製冷設備的需求，已由過去的「可選消費」轉化為應對氣候韌性的「剛性需求」，預料大陸家電在歐洲市場的滲透率將持續上升。